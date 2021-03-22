İBB Başkanı İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet'in babasını tanımıyor

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk oldu. İmamoğlu, İBB'nin elinden alınan Gezi Parkı'nın Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devredilmesi ile ilgili konuştu.

Konuşmasında belediye başkanı olduğu İstanbul'u fetheden padişah Fatih Sultan Mehmet'e değinen İmamoğlu, tarih bilgisi ile sınıfta kaldı.

İstanbul'u fetheden Fatih'in babasını karıştırdı

İngiltere'de bir müzayedede yaklaşık 6,5 milyon liraya satılan Fatih Sultan Mehmet portresini satın alan İmamoğlu, II. Murad'ın oğlu olan Fatih Sultan Mehmet'in babasını karıştırdı. Fatih Sultan Mehmet'in II. Bayezid'in oğlu olduğunu savunan İmamoğlu tepki çekti.

"Böyle sallayana ilk defa denk geliyorum."

İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştiren gazeteci Naci Taban, "Çok palavracı duydum, gördüm de böyle sallayana ilk defa denk geliyorum." dedi.