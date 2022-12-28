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Gündem İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın gerekçesi açıklandı! İşte 'Neden indirim uygulanmadı' sorusunun yanıtı...
Gündem

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın gerekçesi açıklandı! İşte 'Neden indirim uygulanmadı' sorusunun yanıtı...

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret suçundan verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının gerekçesini açıkladı. 17 sayfalık gerekçeli kararda dikkat çeken detaylar yer aldı. İmamoğlu'nun yargılamayı ciddiye almaması ve olumsuz davranışları nedeniyle indirim uygulanmadığı da anlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 16:01:00 - 2022-12-28 16:38:57
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın gerekçesi açıklandı! İşte 'Neden indirim uygulanmadı' sorusunun yanıtı...

Yargılamayı yapan İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi geçtiğimiz hafta davaya ilişkin kararını açıkladı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK'nın "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" konusunu içeren 53. maddesinin, yani "Siyaset yapma yasağı"nın kanun gereği zorunlu olarak uygulanmasına hükmetti. 

Türkiye'nin gündemine oturan davaya ilişkin mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.

Alt sınırdan uzaklaşarak ceza

Mahkeme 17 sayfalık gerekçeli kararında neden alt sınırdan uzaklaşarak ceza verdiğini açıkladı.

Sanık Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine karşı hakaret suçunu basın önünde işlediği, suçun yüksek yargı mensuplarından oluşan Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde hakaret ettiği kaydedildi.

"İBB Başkanlığı sıfatı bulunan ve söylediği her söz Türkiye'de ve yurt dışında basın aracı ile kolaylıkla duyulan ve takip edilen sanık tarafından bu şekilde hakaret suçunun işlenmesi nedeniyle temel ceza alt sınırdan uzaklaşarak belirlenmiştir" denildi.

"Yargılamayı ciddiye almadı"

İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne hakaret suçundan adli para cezası aldığı da hatırlatılan gerekçeli kararda, "sanığın geçmişi ile ilgili mahkememizde olumsuz bir kanaat oluşturmuş olup, mahkemenizde devam eden yargılama sürecinde 21 Eylül 2022 tarihli duruşmadan sonra basın mensuplarına devam eden davayla ilgili 'olmaması gereken bir dava sürdürülüyor, boş işler bunlar' şeklinde açıklaması, 11 Kasım 2022 tarihli duruşmadan sonra 'şu mahkemeden utanç duyuyorum böyle bir yargılama olamaz, şaka gibi, trajikomik bir durum, beni zerre ilgilendirmiyor' açıklamaları, yargılama sürecindeki davranışları ile mahkemece yapılan yargılamayı ciddiye almamış, bu olumsuz davranışlarından dolayı lehine indirim uygulanmamıştır" denilerek cezada neden indirime gidilmediği de açıklandı.

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Yorumlar

Okur

Bu kibir abidesi Ekrem kim oluyor ki oda herkes gibi hukuk önünde sıradan bir vatandaş. Ne yani ekrem kendini dokunulmaz mı sanıyor. Valiye hakime hakaret şehit yakınına seni bulurum diye tehdit kayak takımlı küfür bunlarla uğraşacağına işini daha yapmayı düşünseydi şimdi faklı olurdu tren kaçtı yani artık.

Vahap Kalyoncu

Tamda ben de tersini söylüyörüm İmamın şeysine bilerek fazla ceza verilmiş ve mağdura oynatılmıştır öbür taraftan adam öldürene iyi hal uygulaması yapılmıştır.
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