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Siyaset İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Partili Buğra Kavuncu ne görüştü?
Siyaset

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Partili Buğra Kavuncu ne görüştü?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, FETÖ'cü olduğu söylenilen ve hakkında soruşturma başlatılan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ikili bir görüşme gerçekleştirerek saatler süren bir toplantı yaptıkları görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 16:43:00 -
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Partili Buğra Kavuncu ne görüştü?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile Florya'da bir balıkçıda görüntülendi.

İmamoğlu ile Kavuncu toplantı yaptı

Parti içindeki isimlerin görüşme taleplerini geçiştiren ve bu davranışının sonucunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na şikayet edilen İmamoğlu, Ümit Özdağ’ın hakkında “FETÖ’cü” dediği Kavuncu ile Florya’da bir balıkçı restoranında bir araya geldiği görüldü.

Ekim ayında gerçekleşen bu görüşmede İmamoğlu ile Kavuncu’nun saatler süren bir toplantı yapıldığı gözlemlendi.

FETÖ iddiaları ile gündeme geldi

Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili olarak partinin kuruluş aşamasında Meral Akşener’i “Bu arkadaşın FETÖ’cü sivil toplum örgütünde bağı olduğuna dair bilgi var, bunu kurucu yapmayalım ” diyerek uyardığını söylemişti.

Kavuncu hakkında, “Kendisi FETÖ’nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış.” ifadelerini kullanan Özdağ, bu açıklamaları sonrası İYİ Parti’den ihraç edilmişti.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'nün STV kanalında spor yorumcusu olarak çok defa boy gösterdiği biliniyor.

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