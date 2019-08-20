İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer’de incelemelerde bulundu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer’de çökme tehlikesi yaşayan binanın olduğu bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer’de çökme tehlikesi yaşayan binanın olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Riskli durumda bulunan bina konusunda bilgi alan Başkan İmamoğlu, vatandaşlarla da bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Vatandaşlarla olan görüşmesinin ardından açıklama yapan İmamoğlu, “Ne yazık ki binayla ilgili riskli bina öngörüsü ve tespiti vardır. Bu yüzden aileler boşaltılmıştır. 39 dairenin oturanların büyük bir kısmı Sarıyer Belediyesi tarafından sağlanan imkanlarla misafir edilmektedir. Bir kısmı da akrabaları ve komşularında kalmaktadır.Rapor birkaç güne kadar çıkacak. Çıktıktan sonra yol haritası belirlenecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İl Müdürü dün burada tespitleri yaptı. Sayın Bakan süreci takip etmektedir. Kira yardımı ve diğer hususlarda girişimleri başlatacaklar. Ancak sürecin netleşmesi gerekiyor. Ailelerin olası acil ihtiyaçlarını karşılamak adına bir ekip burada bulunduracağız. En hızlı şekilde vatandaşımızın sorununu çözmekle yükümlüyüz. Bu makamlarda bunun için duruyoruz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın’’ ifadelerini kullandı.

Gündeme dair bir basın mensubunun İBB Medya A.Ş.’de yaşanan işten çıkarma iddialarına ilişkin soru sorması üzerine İmamoğlu, “Arkadaşlarımız bir kısım çalışmalar yapıyorlar. Bazı disiplin tespitleri konusunda çalışmalar yapıyorlar. Çalışmak istemedikleri arkadaşları yasal haklarını teslim ederek yollarını ayırıyor olabilirler. Bunlar mümkün. Kurum kurum açıklamak yerine daha geniş çaplı açıklamalar yapacağız’’ diye konuştu.