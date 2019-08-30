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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu işten çıkarılan personelle görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, işten çıkarılarak Saraçhane’de eylem yapan işçilerin temsilcilerini makamında kabul ederek görüşme gerçekleştirdi.

30 Ağustos 2019 Cuma 18:00
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu işten çıkarılan personelle görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, işten çıkarılarak Saraçhane’de eylem yapan işçilerin temsilcilerini makamında kabul ederek görüşme gerçekleştirdi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’de eylem yapan işçilerden aralarında sözcü seçmelerini istedi. İşten çıkarılan grubun sözcüsü olarak aralarından seçtikleri 3 kişi, İmamoğlu ile görüştü. İşçilerin sorunlarını dinleyen İmamoğlu, “Bu işin bir siyasi tarifi yok. Siyasi bir hamle değil bu. Bu süreçte özellikle karar verdiğimiz bir şey vardı. Bu konuda hukukun doğru, düzenli bir şekilde oluşması adına verilmiş bir karar bu. Şahsınızla, kişiliğinizle hiçbir ilgisi yok. Ben, o dönemde yetkili birisi olsaydım, seçime bir ay kala eleman alımına müsaade etmezdim. Bütün arkadaşlarınıza bunları söyleyebilirsiniz. Ben, her birinizin işle ilgili girişimini yenilemesini öneririm. İhtiyacımız olunca yine personel alacağız” diye konuştu.



Bu sırada araya giren kadın sözcü, “Başkanım, İSTGÜVEN Genel Müdürümüz Ahmet Can Buğday, bayramda bizimle bayramlaşmaya geldi. Bize mesaj yazdı. Hep beraber oturduk. Bize, hiç kimseyi çıkartmayacaklarını söyledi. Bizim 5 ay önce girmiş olmamız konu edilmedi. İçimizde AK Partili arkadaşlarımız da var, CHP’li arkadaşlarımız da var. Her partiden arkadaşlarımız var. Biz, çok zor durumda kaldık. Ahmet Can Bey, ‘Özellikle bayan güvenlik açığımız var. Eleman alacağız’ dedi. Biz çalışırken, iş başvurusu için insanlar gelmeye başladı. Benim 4 çocuğum var” şeklinde konuştu. İmamoğlu, sözcüye karşılık olarak, “Herkesin hayatla ilgili zorlukları var. 16 milyon insan için hayatın zorlukları var. Biz, bir düzen kuracağız. Bütün arkadaşlarınıza önerimdir: Eleme şeklinde yaptığımız düzenlemede, sizlerin başvuruları da mutlaka gözetilecek. Burada taahhüt ediyorum bunu. Arkadaşlarınıza bunu söyleyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.



Beylikdüzü’nde oturduğunu belirten diğer sözcü ise, “5 ay öncesinden bizi aldılar. Diyorlar ki, siyasi rant altında girdiniz. Ama benim siyasi eylemle ne alakam var, ne bir partiye gitmişim, ne bir partici ile tokalaşmışım” diyerek sıkıntılarını dile getirdi. Bunun üzerine İmamoğlu, “2 seçim sürecinde, 2 bin 700 civarında eleman alımı var. Bu kadar elaman alımı içerisinde sizin pozisyonunuz tek tek değerlendirilecek değil. Ne yazık ki bunu yapamam. Biz, hakkaniyetli işe alım sürecini yaşatmak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz” karşılığını verdi.



“Biz işten SMS ile ayrıldık, 15 gün önce haber verilseydi iş arardık”


İmamoğlu, sözcünün, “Başkanım, biz işten bir SMS ile ayrıldık. Sözleşmemizin fesih edildiği bize bu şekilde bildirildi. 15 gün öncesinden haber verilse. Dışarı da iş arasak. Çat kapı misafirlikten ateş alıp kalkma gibi bir şey oldu” sitemine yönelik olarak İmamoğlu, “Usulünü sorgularım. Söz. Kurumlarda nasıl bir işleyiş işlemiş minik bir özet sunulsun” karşılığını verdi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 18:00
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