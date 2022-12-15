İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hapse girecek mi? İmamoğlu hapise kesin girecek mi?

Ekrem İmamoğlu hapse girecek mi? merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı. Ekrem İmamoğlu'na indirimsiz 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bu nedenle, İmamoğlu hapis yatacak mı? İmamoğlu hapse girecek mi? sorusu sorulur oldu.

İBB Başkanı İmamoğlu hapse girecek mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar verildi. İmamoğlu'na indirimsiz 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Peki, İmamoğlu hapis yatacak mı? İmamoğlu hapse girecek mi? İşte detaylar...

İmamoğlu cezaevine girecek mi? İmamoğlu hapis yatacak mı?

Açıklanan kararın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevine girmesi beklenmiyor. İmamoğlu cephesinin ise karara itiraz etme hakkı var. İmamoğlu'nun avukatlarının kararı bölge adliye mahkemesine götüreceği tahmin ediliyor.

Karar nasıl verilecek?

Başkan İmamoğlu'nun avukatları kararı istinaf için Bölge Adliye Mahkemesi'ne götürecek. Ardından dava Yargıtay'a gidecek. Son sözü Yargıtay söyleyecek. Yargıtay'da karar onaylanırsa İmamoğlu seçme ve seçilme hakkını yitirecek.

İmamoğlu ceza alırsa ne olacak?

Diğer yandan cezanın kesinleşmesi durumunda Ekrem İmamoğlu TCK 53. maddeye göre bu haklarını yitirecek:

Devamlı, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

Seçme ve seçilme ehliyetinden Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,

Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra edemez.

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi?

Mahkeme kararının ardından herkes İmamoğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığının önünde engel olup olmadığı merak ediliyor. NTV canlı yayınında hukukçu Rezan Epözdemir, konu hakkında merak edilenleri cevapladı.

"Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi?"

"Başkan Ekrem İmamoğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığı mümkün müdür? Önünde bir engel var mıdır?" sorusuna yanıt veren Epözdemir, "Normal koşullarda 6 ayda İstinaf ve Yargıtay sürecinde zaman yetmez. İstinaf Mahkemesi bu kararı kaldırabilir, beraat ya da adli para cezası kararı alabilir. Sonrasında Yargıtay da kararı bozabilir." yorumunda bulundu.

"Hukuk devletinde böyle olur"

Epözdemir sözlerine şöyle devam etti: Olumsuz senaryoya bakalım. Kararlar diyelim ki İstinaf ve Yargıtay sürecinden geçti ve ceza verildi. Ortalama Türkiye eşiğinde 1,5-2 yıl süreçten bahsediyoruz. Ancak burada kişiye özel yargılama olur mu? Olmaz mı? 6 aylık süreçte yetiştirilmeye çalışılır mı? Bilemiyoruz. Bizler hukukçu olarak bu sürecin 1,5-2 yıldan önce çözülmeyeceği kanaatindeyiz. Hukuk devletinde bu böyle olur."

Ekrem imamoğlu neden yargılanıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019'daki "31 Mart seçimini iptal ettirenler ahmaktır" sözleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı.

Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da isteniyordu.