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İBB Başakşehir kurban kesim alanı 2018

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar İstanbul’da belirlenen pazarlara indi. Kurbanlık hayvanlar pazarlarda yerini alırken İstanbul'da satılacak kurbanlar için oluşturulan kurban hayvan satış yerleri araştırılır oldu. Peki 2018 yılında İstanbul kurban kesim alanları nerede? İBB Başakşehir Kurban kesim alanı 2018?

17 Ağustos 2018 Cuma 18:36
İBB Başakşehir kurban kesim alanı 2018

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar İstanbul’da belirlenen pazarlara indi. Kurbanlık hayvanlar pazarlarda yerini alırken İstanbul'da satılacak kurbanlar için oluşturulan kurban hayvan satış yerleri araştırılır oldu. Peki 2018 yılında İstanbul kurban kesim alanları nerede? İBB Başakşehir Kurban kesim alanı 2018?

İBB BAŞAKŞEHİR KURBAN KESİM ALANI

Adres: Kayabaşı mah. 19. Bölge 2. Kısım Yanı\BAŞAKŞEHİR

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 18:36
  1. İstanbul
  2. İBB Başakşehir kurban kesim alanı 2018

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