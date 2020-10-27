İBB, bakanlığın bir projesinin daha üstüne çöktü! Alay konusu oldular

İBB'den yeni bir hizmete çökme skandalı daha... Intercity İstanbul Park, 13-15 Kasım'da Formula 1 yarışlarına yeniden ev sahipliği yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Formula 1'in yapılacağı asfaltı yeniledi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi Twitter hesabından; Formula 1'in asfaltının kendileri tarafından yenilendiğini gösteren fotoğraf paylaşması tepkiyle karşılandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Intercity Park'ta yapılacak #TurkishGP için asfalt yenileme çalışmalarını üstlenen ve tamamlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na ve tüm Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına İstanbullular ve Formula 1 severler adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Formula-1 yarışlarına ev sahipliği yapacak Intercity Park da; Twitter'daki resmi hesabından açıklamada; asfalt yenileme çalışmalarını üstlenen ve tamamlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na teşekkür etti.

Intercity Park'ın açıklamasında; "T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Intercity İstanbul Park Pisti'nde yapılacak Formula 1 için asfalt yenileme çalışmalarını üstlenerek tamamlanmasını sağlayan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ve Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na şükranlarımızı, pistte gece gündüz çalışan Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerine de teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Intercity Park; söz konusu paylaşımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kurumsal hesaplarını etiketledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 11 Ekim 2020 tarihinde Formula-1 yarışlarına ev sahipliği yapacak Intercity İstanbul Park'ta yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı ve çalışmaların startını verdi.

Karaismailoğlu, "Bu sene İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz, bugün asfalt kazıma işlemine başladık" ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, 9 yıl aradan sonra Formula-1 yarışlarına ev sahipliği yapılacağını anımsatarak, şunları kaydetti:

"13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul, önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapacak. Alanında dünyanın en önemli yarışlarından biri olan Formula-1 yarışlarının 14'üncü etabına bu sene ev sahipliği yapacağız. Yarışların en iyi şekilde yapılabilmesi için Bakanlık olarak biz de gerekli desteği veriyoruz. İstanbul'umuza, ülkemize yakışır şekilde ev sahipliği yapmanın heyecanını taşıyoruz. Gerekli planlamaları yapıyoruz. 13-15 Kasım'da bütün misafirlerimizi ekran başına bekliyoruz, salgından dolayı buraya seyirci alamıyoruz. Bununla ilgili bir gelişme olursa bilgilendirme yapacağız."

Karaismailoğlu, mevcut pistin asfaltının yenilenmesi gerektiğine işaret etti ve asfaltın en iyi şekilde yenileneceğini söyledi. Karaismailoğlu, "Formula-1 yarışlarının asfaltı, çok özel bir işçilik ve imalat gerektiren bir iş olduğu için özen gösteriyoruz. Bu sene İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz, bugün asfalt kazıma işlemine başladık" diye konuştu.

İBB'den akılalmaz paylaşım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada; "9 yıl aradan sonra asfalt ağlayacak. 13-15 Kasım tarihleri arasında Intercity İstanbul Park'ta gerçekleşecek olan Formula 1 #TurkishGP'ine İstanbul'un en iyi şekilde ev sahipliği yapması için titiz bir şekilde çalışıyoruz. Welcome back! Formula 1" denildi.

Söz konusu paylaşımda Formula 1'in asfaltının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendiğini gösteren fotoğraf paylaşması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.