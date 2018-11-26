0553 313 94 23

"İBB adaylığı için Gül'ü referans gösterdi"

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, partisinin İBB adayı olabilmek için, 5-6 yıldır konuşmadığı ve AK Parti'den ayrılırken kendisini vazgeçirmeye çalışan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü referans gösterdiği iddia edildi. Bu olayın Gül'ün isteğiyle değil, Şener'in "kendi kendine yapılmış olabileceği" belirtildi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 10:19
"İBB adaylığı için Gül'ü referans gösterdi"

Yerel seçim için aday belirleme süreci devam eden CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adaylığı için her gün yeni bir isim ortaya atılıyor. Muharrem İnce, İlhan Kesici, Ekrem İmamoğlu derken, Abdüllatif Şener ismi de öne çıktı. Hatta kulislerde Şener'in adaylık için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü referans gösterdiği iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde hareketli günler yaşadığı belirtilen CHP'de İstanbul adaylığı için Abdüllatif Şener ismi kulislerde konuşulmaya başlandı. "2 gündür telefon ve mesaj yağmuru altındayım" diyen HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Şener'in CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul adaylığı için onay isterken, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü referans olarak gösterdiğini iddia etti.

"Bu iddia bomba etkisi yarattı. Çok ilginç bir durumla karşı karşıyayım" diyen Alçı, yazısının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi;

Hem CHP’li hem de CHP’ye yakın onlarca isim "Nihayet herkesin konuştuğunu yazdın" diyerek beni teyit ettiler. Yani bu iddia zaten CHP koridorlarında herkesin ağzında imiş.

5-6 yıldır merhabalaşmıyorlar

Öte yandan Abdullah Gül’e çok yakın olan iş dünyasının önemli bir ismi aradı ve şunları söyledi: "Abdullah Bey ile Abdüllatif Şener 5-6 yıldır merhabalaşmazlar. Şener partiden ayrılırken onu vazgeçirmeye çalışanların başında sayın Gül vardı. İkna etmek için çok uğraştı. Hatta milletvekilliği için parasını bile bizzat kendisi yatırdı gitmesin diye. O nedenle çok bozuktur Şener’e. Aralarında hiçbir diyalog yok."

"Gül'ün isteğiyle değil..."

Bu yorumu bana bilgiyi veren kaynaklarıma sorduğumda verdikleri cevap şuydu: "Abdüllatif Şener, Gül’ün inisiyatifi ya da isteği ile değil, kendi kendine de 11. Cumhurbaşkanı'nı referans göstermiş olabilir."

Bu arada dün baktım, Şener, sosyal medyada kendi ismini İstanbul adaylığı için ortaya atanları "like" etmiş… Belli ki adaylığı çok istiyor.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 10:19
  1. İstanbul
  2. Abdüllatif Şener
  3. Abdullah Gül
  4. İBB adaylığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Geleneksel tamamlayıcı tedavileri sağlık turizmine kazandırıyorlar
    1. Geleneksel tamamlayıcı tedavileri..
    2. Fransa Gezisi’ne Batı kör, sağır!
    3. Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 13..
    4. 9. Boğaziçi Zirvesi
    5. Sivas'ta tren kazası
    6. Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da..
    7. Uçar ailesinin dondurucu soğukla..
    8. Yeditepe Üniversitesi "Ulusal Yazılım..
    9. FETÖ’cü Enes Kanter'e büyük darbe!
    10. Rusya'nın el koyduğu Ukrayna gemileri,..
    11. Erozyonla kaybedilen toprak miktarı..
    12. Dünya şampiyonu Yasemin Adar'dan fair..
    13. Binicilik ile cimnastik, Türkiye'de de..
    14. Doktora öğrencisi itiraf etti: Ben..
    15. Elazığ'da sahte içki operasyonu
    16. İstanbul'da askeri helikopter düştü
    17. Nostaljik çizgili pijamaları yaşatan..
    18. Milli antrenör çiftten Bitlis'te..
    19. Taş değirmenden çıkan zeytinyağına..
    20. İstanbul'da askeri helikopter düştü
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor