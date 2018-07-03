THY - İmaj
0553 313 94 23

İBB 500 kişiyi işe alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 500 kişilik boş itfaiye eri kadrosu için açtığı sınava tam 11 bin 377 ön başvuru yapıldı.

03 Temmuz 2018 Salı 09:49
İBB 500 kişiyi işe alıyor

İBB boş itfaiye eri kadroları için “dayanıklılık ve yeterlilik” sınavları, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda başladı. Daha önce ön müracaatı alınan ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, zorlu parkurda birbirlerine karşı yarışıyor.

İstanbul İtfaiyesi’nin personel ihtiyacını karşılamak için açılan sınava 11-25 Haziran 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda 11 bin 377 ön başvuru yapıldı. Ön başvurudan sonra, süresi içinde evraklarını teslim eden, boy/kilo oranı, sürücü belgesi ve aranan diğer şartları taşıyan bin 25 aday arasından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan sıralamasına göre 984 aday sınava katılmaya hak kazandı.

SINAVLAR ZORLU GEÇİYOR

Adaylardan 53 kişiden oluşan ilk grup, dün sınavlara alındı. Tecrübeli itfaiyecilerin hazırladığı parkurda yarışan adaylar, koşma, su sıkma, merdiven çıkma, engelleri atlama, ağırlık taşıma, barfiks ve mekik gibi çeşitli testlerden geçirildi.

Parkuru rahatlıkla geçen olduğu gibi zorlanan hatta kimi zaman düşenler de oldu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 09:49
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. ibb
  3. KPSS
  4. İstanbul İtfaiyesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bitcoin'in esrarengiz kurucusundan gizemli mesaj
    1. Bitcoin'in esrarengiz kurucusundan..
    2. İHL öğrencileri burslu kalacak
    3. Trabzonspor ve Fenerbahçe'den 3 Temmuz..
    4. Kuran'ı Kerim davasında flaş karar!
    5. Kalp krizi kesinleşti
    6. Petrol için 4 ile izin çıktı
    7. AK Parti'den 'Alaattin Çakıcı'..
    8. Ünlü şarkıcıdan Erdoğan'a mektup:..
    9. İstanbul lise taban puanları 2018..
    10. Fenerbahçe'den 3 Temmuz kumpasıyla..
    11. TBMM'de özel düzenleme! Deniz Baykal...
    12. Kilo vermek için kahvaltıda neler..
    13. Bursa'da silah tacirlerine şafak vakti..
    14. AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması
    15. Maganda kurşunu genç mühendisi..
    16. Adana'da çöp kutusunun kapağını..
    17. Enflasyon açıklanınca dolar hareketlendi
    18. Borsa piyasaya yükselişle başladı
    19. Beyaz ekmek zararlı mıdır?
    20. Erdoğan kazanınca itirafçılar sıraya..
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor
    FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dışa bağımlılık bitiyor! Türkiye üretecek
    Dışa bağımlılık bitiyor! Türkiye üretecek
    Minik Leyla'nın dedesi konuştu!
    Minik Leyla'nın dedesi konuştu!