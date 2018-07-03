İBB 500 kişiyi işe alıyor

İBB boş itfaiye eri kadroları için “dayanıklılık ve yeterlilik” sınavları, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda başladı. Daha önce ön müracaatı alınan ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, zorlu parkurda birbirlerine karşı yarışıyor.

İstanbul İtfaiyesi’nin personel ihtiyacını karşılamak için açılan sınava 11-25 Haziran 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda 11 bin 377 ön başvuru yapıldı. Ön başvurudan sonra, süresi içinde evraklarını teslim eden, boy/kilo oranı, sürücü belgesi ve aranan diğer şartları taşıyan bin 25 aday arasından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan sıralamasına göre 984 aday sınava katılmaya hak kazandı.

SINAVLAR ZORLU GEÇİYOR

Adaylardan 53 kişiden oluşan ilk grup, dün sınavlara alındı. Tecrübeli itfaiyecilerin hazırladığı parkurda yarışan adaylar, koşma, su sıkma, merdiven çıkma, engelleri atlama, ağırlık taşıma, barfiks ve mekik gibi çeşitli testlerden geçirildi.

Parkuru rahatlıkla geçen olduğu gibi zorlanan hatta kimi zaman düşenler de oldu.