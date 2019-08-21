"İBB 40 bin personel alacak" haberleri hakkında belediyeden açıklama!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, AktuelBilgiler’in yayınladığı “40 bin personel alınacak” haberi hakkında açıklama yaptı.

“İBB 40 bin personel alacak” iddiası günden güne yayılmaya başlayınca Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası döneminde basın danışmanlığını yapan belediye sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından söz konusu iddiayı yalanladı.

“Doğruluk değeri yoktur”

Sözcü Ongun şunları yazdı:

“Bazı haber portallarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 40 bin personel alımı yapılacağına dair haberlerin hiçbir doğruluk değeri yoktur, kamuoyunun bilgisine.”

40 bin personel alınacak iddiası

Başta Gazete Damga ve AktuelBilgiler internet siteleri olmak üzere, sosyal medya hesaplarından İBB’nin 40 bin personel alacağı iddia edilmişti. İBB’nin ilk etapta, Zabıta Daire Başkanlığı, İBB Güvenlik müdürlüğü, Yol Bakım ve Altyapı koordinasyonu başta olmak üzere tüm şirketlere işçi, personel alımı yapacağı öne sürülmüştü.