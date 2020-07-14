İBB 2019 yılı Denetim Komisyonu raporu açıklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Denetim Komisyonu raporu açıklandı.

İBB Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde toplandı.

Toplantıda, AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar tarafından 2019 yılı Denetim Komisyonu raporu okundu.

Kaynar, raporun belediye yönetimi tarafından verilen cevaplar ve sunulan belgeler doğrultusunda hazırlandığını belirterek, komisyon raporunun belediyeye ait şirketleri kapsamadığını belirtti.

İBB'nin 2019 yılında 19 milyar 537 milyon 299 bin TL gelir sağladığını ifade eden Kaynar, gerçekleşen bütçe gelirlerinin yüzde 70'inin "merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar"dan oluştuğunu söyledi.

Kaynar, 2019 yılında "vergi ve harç gelirlerinden alınan paylar"ın 13 milyar 347 milyon TL iken 2018 yılında bu rakamın 12 milyar 577 milyon TL olarak görüldüğünü aktaran Kaynar, şu bilgileri verdi:

"Denetim raporuna yansıyan bu sonuç sonrasında CHP'li yönetim tarafından oluşturulan algının aksine merkezi bütçeden aktarılan payın azalmadığı, artış yapıldığı görüldü. Merkezi bütçeden alınan vergi payları dışındaki paylarda geçen yıla göre yüzde 77 artış vardır. Müze gelirlerinden alınan pay yüzde 214, köprü geçişlerinden ve Hazine arazi satışlarından alınan paylar yüzde 85 oranında gerçekleşmiştir. Bu durumda belediye yönetiminin 'Gelirlerimiz kesiliyor.' söyleminin doğru olmadığı, belediye hizmetlerinin aksamasının payların kısılmasıyla alakası olmadığı ortaya konuldu."

Kaynar, 2018'de 2 milyar 719 milyon TL olan taşınmaz satış gelirlerinin 2019'da yüzde 37 artarak 3 milyar 718 milyon olarak gerçekleştiğini, bu artışın en büyük nedeninin ise arsa satışları olduğunu ifade etti.

- İç ve dış borç

İBB'nin 9 milyar 431 milyon TL iç, 13 milyar 275 dış borcu bulunduğu bilgisini paylaşan Kaynar, 2019 mali yılı içerisinde ödeme emri belgesine bağlandığı halde, 987 milyon 284 bin 189,73 TL'nin ilgililerine ödenmediğini kaydetti.

2019 yılında merkezi idare vergi gelir paylarının tamamının hiçbir kesinti olmaksızın ödendiğini dile getiren Kaynar, şöyle konuştu:

"2019 yılında 2018 yılında ödenen merkezi bütçe payından daha fazla pay alınmıştır. 2018 yılında 12 milyar 577 milyon 644 bin TL ödenmiş, 2019 yılında ise 13 milyar 347 milyon 403 bin TL ödendiği, hiçbir kesinti olmadığı, ödenen payda yaklaşık 1 milyar TL artış olduğu görülmüştür. 2019 yılında başkanın azami borçlanma yetkisi 2 milyar 250 milyon TL belirlenmişken bu borçlanma yetkisinin tamamı verildi."

Kaynar, 2019 yılında İBB tarafından 4734 sayılı kanun kapsamında toplam 5 milyar 253 milyon TL tutarında ihale gerçekleştirildiğini, toplam ihale adedinin yüzde 30'unun kanunda istisnai usul olarak belirtilen pazarlık usulü ile yapıldığını söyledi.

Hazırlanan rapora göre, belediyenin rutin olarak her yıl yaptığı birçok işin ihalesinin rekabete açık olan açık ihale usulü yerine, idarenin belirlediği kişilerin davet edildiği rekabete kapalı pazarlık usulü ile yapıldığını savunan Kaynar, şöyle devam etti:

"Sayın Belediye Başkanının 'Bizim dönemimizde ihaleler canlı yayınlanacak' beyanında bulunmasına rağmen canlı yayın yapılmamış, ayrıca temel ihale usulü olan açık ihale usulü terk edilmiştir. İstenilen kişiler davet edilip kapalı kapılar arkasında rekabete açık olmayan ihaleler yapılmıştır. Aynı ihale içinde yer alabilecek mallar kısımlara bölünerek doğrudan temin yoluyla satın alınmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun temel ilkeler başlıklı 5'inci maddesinde, 'Eşik değerlerin altında kalmak amacı ile mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez' denilmek sureti ile normalde ihale konusu olacak bir işin kısımlara bölünerek istisnai bir yöntemle alınmasının mümkün olmayacağı açık bir şekilde ifade edilmiştir. İSKİ tarafından yapılan bazı mal alımları, belirlenen parasal sınırların, yani KDV hariç 90 bin 358 TL altında kalacak şekilde kısımlara bölünmüş ve böylece, işin bedelinin parasal limitin altında kalması sağlanarak, mal alımları ihalesiz olarak yapılmıştır."

Kaynar, 2019'daki taşıt kiralama ödeneklerine değinerek, yılın ikinci 6 ayında ilk 6 ayına göre araç sayısının yanı sıra yüzde 23'lük bir gider artışı olduğunu aktardı.

Araç kiralama maliyetlerinde de artış olduğunu dile getiren Kaynar, bazı ihalelerde hukuka aykırı olarak ödeme yapılarak belediyenin zarara uğratıldığını ileri sürdü.

Yemek harcama tutarlarında da artış olduğunu aktaran Kaynar, tutarların 2019'un ilk 6 ayında 567 milyon 965 bin iken haziran ayından sonra ise yüzde 68,4 artış göstererek 956 milyon 815 bin lira olarak gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

- Özel Kalem Müdürlüğüne araç içi buzdolabı alımı

Bazı harcamalardan örnekler veren Kaynar, şunları kaydetti:

"29 Ağustos 2019'da Büyükşehir Belediye Başkanları Çalıştayı kapsamında gerçekleştirilen 50 kişilik organizasyon için belediye bütçesinden 319 bin 780 TL ödeme yapıldığı görülmüştür. 2019 yılı ilk 6 aylık dönemdeki hediyelik eşya harcaması 164 bin 821 TL, 2019 yılı ikinci 6 aylık döneminde ise 1 milyon 61 bin 783 TL'dir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale yapılmadan doğrudan temin yöntemiyle 48 bin 369 TL+KDV bedelle Özel Kalem Müdürlüğünde kullanılmak üzere 2 araç içi buzdolabı alımı yapılmıştır. Araç içi buzdolabının kamu hizmeti ile bir ilgisinin olmadığı, kamu kaynağı ile konfor sağlama amaçlı hareket edildiği anlaşılmıştır."

Belediyenin vaatleri ve kamuoyuna açıklamaları arasında da farklılıklar bulunduğunu aktaran Kaynar, "Kamuoyuna 30 bin üniversite öğrencisine eğitim yardımı yapıldığı ilan edilmesine rağmen, 12 bin 334 üniversite öğrencisine eğitim yardımı yapıldığı ve bu kapsamda 2019 yılında toplam 14 milyon 800 bin 800 TL ödeme yapıldığı tespit edilmiştir." diye konuştu.