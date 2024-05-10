IBAN ile para transferleri artık böyle yapılacak! EFT havale FAST işlemlerinde yeni dönem

Tüm bankalar teker teker yeni sistem için alt yapısını tamamlarken IBAN üzerinden yapılan Fast, EFT, havale transferlerde kullanılacak yeni uygulama müşterilerin hizmetine verildi.

Merkez Bankası yaptığı açıklama ile FAST'te "Ödeme İste" katman servisinin devreye alındığını duyurmasıyla harekete geçen bankalar yazılımlarını güncelleyerek uygulamalarına 'ödeme iste' butonunu ekledi. Bu yeni hizmet ile birlikte bundan sonra IBAN verdiğiniz bir kişi banka üzerinden size ulaşarak sizden ödeme isteyebilir hale geldi.

Para transferlerini mobil uygulamalar üzerinden gönderen vatandaşlar artık para gönder butonunun yanında bir de ödeme iste butonu ile karşılaşacak.

ALACAKLININ PARA İSTEME DÖNEMİ BAŞLADI

Alacıklıların, herhangi başka iletiş aracı kullanmadan karşı taraftan ödeme istemesine imkan veren yeni uygulamada ise alacaklınızın sadece sizin IBAN hesabını bilmesi yeterli olacak. Yani herhangi bir ödeme işlemi ödemeyi alacak kişi tarafından da başlatılabilecek.

Sadece IBAN ile ödemelerde kullanılacak 'ödeme iste' uygulamasında parayı alacak taraf, miktarı belirleyerek 'ödeme iste' butonuna tıklarsa, sizin telefonunuza bir mesaj düşecek. Mesajı onaylamanız halinde ise otomatik olarak yazılan miktar hesabınızdan çıkarak karşı tarafın hesabına geçecek.

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IBAN NUMARANIZI BİLEN HERKES SİZDEN PARA TALEP EDEBİLİR

'Ödeme iste' sistemi ile ev sahipleri kirayı geciktiren kiracılarından okuyan çocuklar ailelerinden kolaylıkla para göndermesini isteyebilecek.

YENİ PARA TRANSFER SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Ödeme iste uygulaması vatandaşların acil para ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Merkez Bankası işbirliğiyle hazırlandı. Bu sistemde para transferleri tek yönlü olmaktan çıkarılarak işlemlerin hızlanması amacı güdüldü.