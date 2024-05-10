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Ekonomi IBAN ile para transferleri artık böyle yapılacak! EFT havale FAST işlemlerinde yeni dönem
Ekonomi

IBAN ile para transferleri artık böyle yapılacak! EFT havale FAST işlemlerinde yeni dönem

Yeniakit Publisher
2024-05-10 09:41:00 -
IBAN ile para transferleri artık böyle yapılacak! EFT havale FAST işlemlerinde yeni dönem

IBAN ile para transferlerinde yeni uygulama devreye alındı. Merkez Bankası'nın duyurusu sonrasında bankalar hazırlıklarını tamamladı. Artık IBAN ile EFT, havale ve FAST işlemlerinde yeni bir seçenek var.

Tüm bankalar teker teker yeni sistem için alt yapısını tamamlarken IBAN üzerinden yapılan Fast, EFT, havale transferlerde kullanılacak yeni uygulama müşterilerin hizmetine verildi.

Merkez Bankası yaptığı açıklama ile FAST'te "Ödeme İste" katman servisinin devreye alındığını duyurmasıyla harekete geçen bankalar yazılımlarını güncelleyerek uygulamalarına 'ödeme iste' butonunu ekledi. Bu yeni hizmet ile birlikte bundan sonra IBAN verdiğiniz bir kişi banka üzerinden size ulaşarak sizden ödeme isteyebilir hale geldi.

Para transferlerini mobil uygulamalar üzerinden gönderen vatandaşlar artık para gönder butonunun yanında bir de ödeme iste butonu ile karşılaşacak.

ALACAKLININ PARA İSTEME DÖNEMİ BAŞLADI

Alacıklıların, herhangi başka iletiş aracı kullanmadan karşı taraftan ödeme istemesine imkan veren yeni uygulamada ise alacaklınızın sadece sizin IBAN hesabını bilmesi yeterli olacak. Yani herhangi bir ödeme işlemi ödemeyi alacak kişi tarafından da başlatılabilecek.

Sadece IBAN ile ödemelerde kullanılacak 'ödeme iste' uygulamasında parayı alacak taraf, miktarı belirleyerek 'ödeme iste' butonuna tıklarsa, sizin telefonunuza bir mesaj düşecek. Mesajı onaylamanız halinde ise otomatik olarak yazılan miktar hesabınızdan çıkarak karşı tarafın hesabına geçecek.
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IBAN NUMARANIZI BİLEN HERKES SİZDEN PARA TALEP EDEBİLİR

'Ödeme iste' sistemi ile ev sahipleri kirayı geciktiren kiracılarından okuyan çocuklar ailelerinden kolaylıkla para göndermesini isteyebilecek.

YENİ PARA TRANSFER SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Ödeme iste uygulaması vatandaşların acil para ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Merkez Bankası işbirliğiyle hazırlandı. Bu sistemde para transferleri tek yönlü olmaktan çıkarılarak işlemlerin hızlanması amacı güdüldü.

 

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EFT faresi polis kapanından kurtulamadı

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Yorumlar

devrim

böyle bir şey tamamen dolandırcıların işine yara. bunu kim kim için yaptı. akıl almaz bir şey. zaten temassız kartla vatandaş zor durumda şimdide bunu çıkarıp vatandaşı soyduracaklar.

Şüpeci

Ödeme iste butonu, ibanınızı bilen herkes tarafından kullanılabilecek de, yapay zeka ile sesin görüntünün bile sahtesi yapılabilirken, vatandaş alacaklısından nasıl emin olabilecek. Asıl bu noktada gereken önlemi alabilmeli bankalar
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