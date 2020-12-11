İbadi'den Kasım Süleymani suikastine ilişkin şok açıklama
Irak eski Başbakanı İbadi’den, Kasım Süleymani suikastine ilişkin şoke edici açıklamalar geldi. İbadi: “Suikastta ABD SİHA’sı, Iraklı yetkililerden onay aldı” ifadesini kullandı.
Irak eski Başbakanı Haydar İbadi, bu yılın başlarında Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen ve İranlı General Kasım Süleymani’nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan suikast ilişkin şok edici bir açıklamada bulundu.
İbadi, suikastı gerçekleştiren ABD SİHA’sının Iraklı yetkililerden onay aldığını söyledi.
ABD, bu yılın başlarında İran Devrim Muhafızları’nın Kudüs Gücü biriminin komutanı General Kasım Süleymani’yi, Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlediği SİHA saldırısıyla öldürmüştü.