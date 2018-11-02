İbâdetsiz inanç düşmanlarının Türkçe ezan-duâ saplantısı (!)

Kubilay Ertekin Kuşadası

Bâzı yargı kurumlarına çöreklenmiş olan bir kısım ideolojik zihniyetteki kliklerin sırf mevcut iktidâra gıcıklık olsun diyerek, millî irâde hazımsızlığının çarpıcı bir örneğini oluşturan ve devlete-millete rağmen, modası çoktân geçmiş bulunan kafatasçı bir zihniyetin eseri olan “Andımız ”ın (!) serbest bırakılmasının hemen akabinde bozguncu birisi şöyle diyor; “Hazır andımız serbest bırakılmışken onun devâmı olan Türkçe ezan ve duânın devâm etmesi ümidindeyiz”(Müzmin ve müfrit bir mezhebî taassup mensubu olan, özellikle başörtü ve kat sayı zulmünü ölümüne destekleyen eski, müseccel bir yargı müsveddesi.) (21/10/2018 Basından) Oysa bu işlerin aslını ve ideolojik yönünü bilmeyenler, bu şekil temennîlerde bulanan tüm devrimbazların, gece kâim-gündüz sâim-gece namazlı, gündüz oruçlu-ve beş vakit namazında-niyazında dindar kimseler olduklarını sanırlar. Aslında bunlardan hiç birisinin o taraklarda aslâ bezi olmayan ve ülkede sürekli olarak hır çıkartmak için, bu milletin saf beyinlerini ve efkârını bulandırmak isteyen müseccel fesatçı ve bozguncu zihniyetin militanları ve mensuplarıdır. İnanmak istemeyenler, bu mendeburların her vesile ile câmiye, ezana, Kur’ân’a ve dînî kurumlara, bilhassa din görevlilerine karşı saldırı, hakâret ve hezeyanlarına, basında çıkan beyanlarına çok iyi baksınlar. Nitekim 15 Temmuz’da İzmir’de ve ülkenin değişik yerlerinde SALÂ veren din görevlilerine vahşi bir şekilde saldırarak, Câmiyi tahrip edip görevliyi linç eden ve karakûşî bir şekildeki kararla mahkemeden çıkan, ezan-câmi ve millî irâde düşmanı habisler ve benzeri bütün müfsitler hep aynı zihniyetin ürünleridir. Ayrıca bunların çetelesini tutmak ve bu konuda belgeler sunmak koca bir dosyayı gerektirir. Buna örnek vermek gerekirse o andın ruhunda ve özünde saçma bir ideolojiye bir şahs-ı manevinin felsefi, siyasi ve ideolojik emellerine, düşünce ve doktrinlerine öykünme ve tapınma zihniyeti hakimdir. O yüzden başka bir fikir ve düşünce tarzına kapalı bir toplum amaçlanmaktadır. Nitekim şimdiye kadar inançlı halkın çoğunluğu tarafından iktidara getirilen millî irâdeye ve öyle bir yönetim şekline hep karşı çıkmışlar ve onu çok çeşitli yönlerde yıkmaya çalışmışlardır. İşte, o mel’un 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat darbe ve kalkışmaları hep bu hedefe yönelik tahrip, talan ve yıkımın eserleridir. Bu ülkenin başbakan ve bakanlarını asma rezilliği o zihniyet tarafından yapılmıştır. İzmir’de TARİŞ fabrikalarını yakıp yıkma alçaklığı aynı habis toplumun eseridir. Çanakkale Şehitleri’nin rûhâniyeti üzerinde tepinip KADEŞ vapurunu fuhuşhâneye çeviren soysuzlar, işte o andı söyleyerek yetişen zihniyetlerdir.

Danıştay’da kendi yandaş ve fikirdaşlarını öldürüp, “Bunu dinciler yaptı” diyerek, “Biz Allah’ın askerleriyiz. Allahu Ekber! deyip, çığlık atarak ateş etmeye başladılar” iftirasını yapanlar da aynı iffetsiz ve hayâsız inanç düşmanları değil miydi? Yakın geçmişte Gezi Olayları adı altındaki devlet, millet düşmanlığı ve ülkeye yapılan trilyonlarca zarar ziyan yine aynı soysuzlar ve cibilliyetsizler tarafından yapılmıştı. Adı geçen antla yetişen Dev-Genç, Dev-Sol, Dev-Yol, TİKKO, MİKKO gibi habisler ve ODTÜ’yü atış alanı-poligonu yapanları geçelim… Aynı andın eseri olan PKK, DHKP-C militanları ve benzerleri özellikle FETÖ alçağı gibi binlerce bozguncu devlet ve millet düşmanları nereden çıktı ve hangi ideolojinin ürünleridir.

Fazla uzağa gitmeye gerek yok. Bu ülkenin ekmeğini yiyip, nimetiyle beslenen, okullarında yetişen, her gün İstiklâl Marşı’nı okudukları halde, milletin istiklâl ve istikbâline kast eden, hürriyetine tecâvüz eden onca DARBECİ-CUNTACILARla, Marksist ve Leninistler, Maocu çapulcular ve bir sürü anarşistler nereden çıktılar!? Ve tüm bunlar hangi inanç düşmanı zihniyetin, ideolojinin, eğitimin-sistemin ürünleridir!? İşin başka bir boyutu ise, devletle siyâsi ve ideolojik bir saplantı içinde olan ve mevcut iktidarla sidik yarışına giren adlî bir kurumun, kastî bir şekilde izin verdiği “Andımız”daki o “DOĞRUYUM” sözüne rağmen, bugün cezâ evlerinde 50 bin torbacı, (18/10/2018 Basından) dışarıda ise bunun iki katı yalancı-sahtekâr, dolandırıcı, bir sürü hırsız, 30-40 sâbıkası olan haydut ve vurguncu ile sayısız çeteler, devlet-millet düşmanı hâinler, içeride ve dışarıda cirit atmaktadır. İşte o yüzden, kerâmet sözde değil, özdedir...

Şimdi tekrar soralım; Türkçe ezan ve duâ düşkünü(!) ile andımız hayrânı heriflerin ısrarla bunların üzerinde durmaları ve sanki gerçekten namaz-niyâz sâhibi bir kimse şeklinde davranmaları ve ayrıca bir de bütün bu şerirlere her zeminde sâhip çıkmalarının nâmuslu, mantıklı ve mâkul bir izâh tarzı olması gerekmiyor mu!?.

Özetlemek gerekirse, bu zihniyettekilerin kafa yapıları, 1930-40 yıllarında kutsadıkları kurucuların pozitivist-materyalist ideoloji sâhiplerinin; Din karşıtı düşünceleri olan ve “İslâm, terâkkiye mânidir(!) o yüzden biz milletçe ya, Hıristiyan olalım veya Avrupa’dan damızlık erkek ithâl edelim” diyen iğrenç bir zihniyetin devâmıdırlar. Burada çok önemli bir husûsu belirtmek istiyorum; Bu iktidârın, özellikle millî irâdenin düşmanları sâdece siyâsetçi, hukukçu ve bürokratlar değildir.

Bizzat iktidârın içinde olan ve iktidardan geçinenlerle, bâzı sorumsuz yöneticiler de buna dâhildir… İşin en tehlikeli olan yönü de budur.