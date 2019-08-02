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İAÜ Voleybol Kadın Takımı Avrupa’da ikinci oldu

İstanbul Aydın Üniversitesi Voleybol Kadın Takımı Avrupa Üniversite Sporları Birliği’nin (EUSA) düzenlendiği şampiyonada 2.

02 Ağustos 2019 Cuma 20:55
İAÜ Voleybol Kadın Takımı Avrupa’da ikinci oldu

İstanbul Aydın Üniversitesi Voleybol Kadın Takımı Avrupa Üniversite Sporları Birliği’nin (EUSA) düzenlendiği şampiyonada 2. oldu.


Polonya’nın Lodz kentinde düzenlenen Avrupa Üniversite Sporları Birliği’nin (EUSA) düzenlediği 2019 Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası final maçında İtalya’nın Bologna takımı ile karşı karşıya gelen İstanbul Aydın Üniversitesi Voleybol Kadın takımı ilk sette kurduğu üstünlüğü ikinci ve üçüncü sette rakibine kaptırarak turnuvayı ikinci olarak bitirdi.


İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “EUSA şampiyonalarında ikinci kupayı Türkiye’ye taşıyor olmamızın mutluluğunu ve kıvancını yaşıyoruz. Türkiye’yi teniste ve voleybolda 2 kez podyuma taşımak büyük gurur. Kızlarımıza ne kadar teşekkür etsem azdır” dedi.



İAÜ kadınlarının ikinci başarısı


Merve Çepni, Elif Merve Kapıkıran, Yasemin Özel, Müge Örencik, Melisa Memiş, Tuğba Şenoğlu, Buket Yılmaz, Sıla Çalışkan, Melike Nezihe Çadır, Gökçe Çiçek Aksoylu ve MarijetaRunjic’ten oluşan İAÜ Voleybol Kadın Takımı, yarı finalde Almanya’nın Munster Üniversitesi takımını 3-0 yenerek finale çıktı. Finalde İtalya’nın Bologna Üniversitesi ile karşılaşan filenin sultanları üstün başladığı maçı 3-1 kaybederek Avrupa’nın en iyi ikinci takımı oldu.



‘Sultanlarımız daha çok başarılar kazanacak’


İAÜ Voleybol Kadın Takımı antrenörü Zafer Atay, “Verdiğimiz tüm emekler bu turnuvada bize geri döndü. Sultanlarımız daha çok başarılar kazanacaklar. Onlara inanıyorum” sözleriyle Avrupa ikinciliğini değerlendirdi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 20:55
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