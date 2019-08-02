İAÜ Kadın Voleybol Takımı yarın geliyor
İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı yarın yurda gelecek.02 Ağustos 2019 Cuma 20:32
İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı yarın yurda gelecek.
İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, bugün TSİ 16.30’da İtalya’dan Bologna Üniversitesi karşısında çıktığı şampiyonluk maçını kıl payı kaybederek Avrupa ikincisi oldu.
İAÜ Kadın Voleybol Takımı, 3 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 14.00’de yurda dönecek. İstanbul Aydın Üniversitesi camiası ise İstanbul Havalimanı’nda görkemli bir karşılamaya hazırlanıyor.
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