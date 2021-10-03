İAÜ akademik kadro alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyeleri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde adayların istenen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir. Başvurular 01.10.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile geçerli olacak.
BAŞVURU ADRESİ:
Doktor Öğretim Üyesi Başvuruları için:
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Balat Yerleşkesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Kazlıçeşme Yerleşkesi
Spor Bilimleri Fakültesi/Kazlıçeşme Yerleşkesi
Plato Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü/Kazlıçeşme Yerleşkesi
Profesör ve Doçent Başvuruları için:
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı/Kazlıçeşme Yerleşkesi
Başvurular posta yolu ile ya da şahsen yapılacaktır.
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