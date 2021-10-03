İAÜ akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde adayların istenen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir. Başvurular 01.10.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile geçerli olacak.

BAŞVURU ADRESİ:

Doktor Öğretim Üyesi Başvuruları için:

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Balat Yerleşkesi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Kazlıçeşme Yerleşkesi

Spor Bilimleri Fakültesi/Kazlıçeşme Yerleşkesi

Plato Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü/Kazlıçeşme Yerleşkesi

Profesör ve Doçent Başvuruları için:

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı/Kazlıçeşme Yerleşkesi

Başvurular posta yolu ile ya da şahsen yapılacaktır.

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