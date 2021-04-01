IATA'dan Covid-19 için dijital seyahat kartı uygulaması

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), mobil cihazlar için dijital Covid-19 seyahat kartı (Travel Pass) uygulamasını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Hava yolu ile seyahat edecekler için Covid-19 test sonuçları ve aşı sertifikaları bilgilerini içerecek olan dijital seyahat kartı uygulamasının bu ayın ortalarında öncelikle Apple’ın mobil uygulama mağazası App Store’da yerini alması bekleniyor.

IATA Afrika ve Orta Doğu Bölge Başkan Yardımcısı Kamil Alawadhi, dijital seyahat kartı uygulamasının 15 Nisan civarında iPhone’lar için App Store’da ve ardından da Android cihazlar için Google Play’de kullanıcılara sunulmasının beklendiğini söyledi.

Uygulamanın hangi tarihlerden itibaren hangi ülke ve havayolları tarafından zorunlu tutulacağı konusundaki belirsizlik devam ederken; Alawadhi, “Uygulamanın başarısı, farklı ülkelerdeki, farklı havayolu şirketleri ve havaalanları tarafından benimsenmesine bağlı olacaktır” dedi.

Test ve aşı bilgileri yer alacak

Ücretsiz olarak Apple Store ve Google Play’den indirilebilecek olan Dijital Seyahat Kartı’nda, yolcuların Covid-19 testi ve aşı bilgileri bulunacak. Kartta ayrıca testlerin ve aşıların hangi kurumlar tarafından yapıldığı bilgisi de yer alacak.

Dijital bir "pasaport" gibi kullanılabilecek olan IATA’nin Travel Pass uygulaması, kullanıcının bireysel test sonuçları ve aşı bilgilerinin yanısıra, pasaportunun elektronik kopyasını da içerecek.

Travel pass nasıl çalışıyor?

Kullanıcıların aşı sertifikalarını ve Covid-19 testlerinin sonuçlarını saklamanın yanı sıra, pasaportlarının dijital bir örneğini de kapsayacak olan uygulama, seyahat edilecek olan ülke ve bölgelerle ilgili Covid-19 salgınına bağlı yerel seyahat kısıtlamaları ve gerekliliklerini de içerecek.

Havayolu yolcularının kimlik bilgilerini ve güncel sağlık durumlarını havayolu şirketlerine ve hükümetlere hızlı bir şekilde sunmalarına izin vermek amacıyla geliştirilen IATA Travel Pass uygulamasının, pandemi ile sarsılan küresel turizmin toparlanışına ve havacılık sektörünün canlanmasına da katkı vereceği ifade ediliyor.