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Dünya Ian Kasırgası ABD'de yıkıma yol açtı
Dünya

Ian Kasırgası ABD'de yıkıma yol açtı

ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Ian Kasırgası sel ve yıkıma neden oldu, yaklaşık 1,9 milyon hanenin elektriği kesildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 02:09:00 -

Ulusal Kasırga Merkezi, kıyı bölgelerini sular altında bırakan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle binalarda tahribata yol açarak "hayatı tehdit eden" kasırga konusunda uyarıda bulundu.

Saatteki hızı 241 kilometreyi bulan ve kategori 4 seviyesindeki kasırganın başlangıcından itibaren yaklaşık 1,9 milyon hanede elektrik kesintisi rapor edildi.

Kasırganın kuzeydoğuya ilerlerken daha fazla hasara yol açacağı tahmin ediliyor.

Ulusal Kasırga Merkezi, Florida'nın merkezine hareket etmesi beklenen kasırganın daha fazla hasara sebep olacağının ve sağanakların başlamasının öngörüldüğünü aktardı.

Kasırga uyarısı yapılan Orlando’da yetkililer bölge sakinlerinden evlerinde kalmalarını istedi.

Ian Kasırgası'nın rotasında bulunun Kuzey Carolina ve Virginia'da, şiddetli yağmurlar, sel ve olası kasırgaları içerebilecek bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi.

Küba'yı kategori 3 şiddetinde vuran ve büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nın ABD topraklarına ulaştığında kategori 4 şiddetine ulaşabileceği belirtilmişti.

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