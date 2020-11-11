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Aktüel IAEA: Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri ciddi endişe kaynağı
Aktüel

IAEA: Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri ciddi endişe kaynağı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 21:59:23 -
IAEA: Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri ciddi endişe kaynağı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA) Direktörü Rafael Mariano Grossi, ''Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri ciddi endişe kaynağı olmaya devam ediyor.'' dedi.

BM Genel Kurulunda konuşan Grossi, Kuzey Kore'nin nükleer programını açık uydu görüntüleri ve açık kaynaklardan izlemeye devam ettiklerini söyledi.

''Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri ciddi endişe kaynağı olmaya devam ediyor.'' uyarısı yapan Grossi, Pyongyan'ın nükleer faaliyetlerinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal ettiğini vurguladı.

Grossi, Kuzey Kore'ye Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda yükümlülüklerini yerine getirme ve IAEA ile iş birliği çağrısı yaptı.

Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilcisi Kim Song ise IAEA Direktörü Grossi'ye cevap vermekte gecikmedi ve Uluslararası Atom Enerji Ajansını batılı ülkelerin siyasi aracı olmakla suçladı.

Kim, Kuzey Kore'nin IAEA tarafsız olmadığı sürece örgüt ile iş birliği yapmayacağını söyledi.


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