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Dünya Hz.Muhammed'e hakaret eden milletvekiline göstermelik gözaltı!
Dünya

Hz.Muhammed'e hakaret eden milletvekiline göstermelik gözaltı!

Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) Milletvekili Thakur Raja Singh, Hz. Muhammed hakkında hakaret içeren açıklamalar yapmaktan gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 17:24:00 -
Hz.Muhammed'e hakaret eden milletvekiline göstermelik gözaltı!

Hindistan'ın güneyindeki Telangana eyaletindeki Haydarabad şehrinde aleyhinde birden fazla dava açılan Singh gözaltın alındı.

Singh, dün, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) hakkında hakaret içeren yorumlar yaptığını gösteren video yayınlamış, şehrin birçok bölgesinde Singh'e karşı protestolar düzenlenmişti.

Polis yetkilileri gözaltına alınan Singh'in davası hakkındaki detayların daha sonra paylaşılacağını bildirdi.

BJP eski sözcüsü hakkındaki dava devam ediyor

Hindistan'da BJP'nin önde gelen isimlerinin, İslam dini ve Peygaemberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V)'e yönelik ifadeleri tansiyonu yükseltmişti. İktidar partisi, söz konusu gerilim nedeniyle eleştirilerin odağı olurken İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle BJP eski sözcüsü Nupur Sharma'nın görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

BJP'nin gençlik politikalarından sorumlu isimlerinden Harshit Srivastava, Twitter paylaşımından dolayı 8 Haziran'da Uttar Pradeş eyaletinde gözaltına alınmıştı.

Sharma'ya İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle 9 Haziran'da dava açılmıştı.

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