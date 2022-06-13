Hz. İbrahim Camisi yıkılma tehlikesi yaşıyor!

İşgal güçlerinin Batı Şeria'nın güney kesiminde yer alan El-Halil şehrinin merkezindeki Hz. İbrahim Camisi'nin hareminde vakıflar tarafından gerekli restorasyonun ve bakım işlemlerinin yapılmasına engel olması sebebiyle bitişiğindeki binada çatlamalar ve kısmen çökme meydana geldi.

El-Halil Vakıflar Genel Müdürü Nidal El-Caberi, işgal yönetiminin İbrahim Camisi Haremi'nde ve çevresindeki binalarda gerekli restorasyon ve tamirata izin vermemesi sebebiyle caminin hizasında ve bitişiğinde yer alan binada çatlaklar ve kısmen çökme meydana geldiğini hatırlatarak, bu uygulamaların ve üzerinde askeri noktalar oluşturulmasının bu tarihi yapılar açısından ciddi bir tehlike arz ettiğine dikkat çekti.

Ca'beri, işgal rejiminin Müslümanların mukaddes mekanları açısından tehlikeli olan uygulamalarının durdurulması için mümkün olan bütün yollara başvurulacağını ve tedbirlerin alınacağını dile getirdi. İşgal rejiminin bütün bu uygulamalarının yahudileştirme politikasından kaynaklandığını dile getirerek bunların tüm uluslararası yasalara ve ölçülere ters olduğunu ifade etti.

İşgal yönetimi, Hz. İbrahim Camisi'nden yahudi yerleşimcilere tahsis edilen bölüme asansör inşa edilmesi maksadıyla 23 Mayıs 2022 tarihinde de bu caminin tarihi merdivenlerinin bir kısmını yıkmaya başlamıştı.

Filistinlilerin, asansör projesinin durdurulması için yaptıkları başvuruyu işgal mahkemesi Nisan 2021'de reddetmişti.

İşgalcilerin asansör projesi bahanesiyle caminin çevresinde de tarihi şekline büyük zarar veren önemli değişiklikler yaptıkları ve bu yolla yahudileştirme faaliyetlerini genişletmeyi amaçladıkları dile getirildi. Bu projelerle aynı zamanda El-Halil Belediyesi'nin camiyle ilgili plan-proje yetkilerini elinden almayı amaçladıkları düşünülüyor. (İLKHA)