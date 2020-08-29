Hz. Hüseyin’i anlamak zulme karşı durmaktır

Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (SAV) torunu Hazreti Hüseyin ve ehlibeytten (Hazreti Peygamber’in aile fertleri) 72 kişinin, Irak’ın Kufe kenti yakınlarındaki Kerbela Çölü’nde hicri takvime göre 10 Muharrem 61’de (10 Ekim 680) şehit düştüğü “Kerbela olayı”, İslam dünyasında “matem günü” olarak görülüyor. Kerbela şehitleri, bu yıl muharrem ayının onuncu gününe denk gelen bugün yad edilecek. Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Sabri Akpolat, yaptığı açıklamada, Kerbela’yı anlamanın yolunun Hazreti Hüseyin’i iyi tanımaktan geçtiğini vurguladı.

Akpolat, şunları söyledi: “Elbette Hazreti Hüseyin’in yolu, Allah’ın elçisi Muhammed Mustafa’nın (SAV) yoludur. Hazreti Hüseyin’i anlamak, haksızlığın ve zulmün karşısında durmaktır. Hakkın, hukukun, özgürlüğün, adaletin, vefanın, sözüne sadık kalmanın, erdemin yoluna baş koymaktır. Hazreti Hüseyin’i sevmek onun, uğruna can verdiği değerleri sahiplenmektir. Zira o, tüm nesiller ve çağlar için onurlu bir hayatın ve şerefli bir duruşun muhteşem bir örneğidir. Dolayısıyla Hazreti Hüseyin’in asaletini ve ahlakını kuşanmak, onun destansı duruşunu ve yiğitliğini gençlerimize ve nesillerimize hakkıyla tanıtmak bizim için bir görevdir.”