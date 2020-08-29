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İSLAM Hz. Hüseyin’i anlamak zulme karşı durmaktır
İSLAM

Hz. Hüseyin’i anlamak zulme karşı durmaktır

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) torunu, Hz. Hüseyin ve ehlibeytten 72 kişinin Kerbela Çölünde 10 Muharrem 61’de şehit düştüğü gün İslam dünyasında matem günü olarak görülüyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Sabri Akpolat, Kerbela’yı anlamanın yolunun, Hz. Hüseyin’i iyi tanımaktan geçtiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 09:56:00 -
Hz. Hüseyin’i anlamak zulme karşı durmaktır

Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (SAV) torunu Hazreti Hüseyin ve ehlibeytten (Hazreti Peygamber’in aile fertleri) 72 kişinin, Irak’ın Kufe kenti yakınlarındaki Kerbela Çölü’nde hicri takvime göre 10 Muharrem 61’de (10 Ekim 680) şehit düştüğü “Kerbela olayı”, İslam dünyasında “matem günü” olarak görülüyor. Kerbela şehitleri, bu yıl muharrem ayının onuncu gününe denk gelen bugün yad edilecek. Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Sabri Akpolat, yaptığı açıklamada, Kerbela’yı anlamanın yolunun Hazreti Hüseyin’i iyi tanımaktan geçtiğini vurguladı.

Akpolat, şunları söyledi: “Elbette Hazreti Hüseyin’in yolu, Allah’ın elçisi Muhammed Mustafa’nın (SAV) yoludur. Hazreti Hüseyin’i anlamak, haksızlığın ve zulmün karşısında durmaktır. Hakkın, hukukun, özgürlüğün, adaletin, vefanın, sözüne sadık kalmanın, erdemin yoluna baş koymaktır. Hazreti Hüseyin’i sevmek onun, uğruna can verdiği değerleri sahiplenmektir. Zira o, tüm nesiller ve çağlar için onurlu bir hayatın ve şerefli bir duruşun muhteşem bir örneğidir. Dolayısıyla Hazreti Hüseyin’in asaletini ve ahlakını kuşanmak, onun destansı duruşunu ve yiğitliğini gençlerimize ve nesillerimize hakkıyla tanıtmak bizim için bir görevdir.”

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Yorumlar

haydar

hz. hüseyinin yolundan gidenlere selam olsun ancak öncelikle chpliler kahrolsun.
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hikmet

chp nin din ile, hz.hüseyin ile, Islam ile bir iliskisi olamaz, olmamistir. Aralarinda vicdan sahibi insanlar bulunuyor, tekrar ediyorum, chp de ipleri elinde bulunduranlar, MASON, SIYONIST;KÜRRESELCI, PENTAGONCU, AVRUPACI, KOMÜNIST ISLAM DÜSMANLARI Fraksiyonlarindan olusuyor, hicbir zaman türkiye partisi olamaz, mümkün degil..bir de Kemalistler var, onlar da tepe yönetimin görüsüne göre yüzde 25 % oylarin chp ye akmasi icin kulisciler, yani köleler. türkiyenin siyasal sisteminin disinda durmak istemiyorlar o kadar, yoksa türkiye yi yönetemeyeceklerini, öyle bir asklarinin olmadigini da büyüsehir belediylerinden görüyor ve yasiyoruz.
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