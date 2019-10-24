Hz. Ebubekir'e ait olduğu iddia edilen yazı bulundu

Suudi Arabistan’da İslam dünyasını heyecanlandıran önemli bir keşif yapıldı. İslam alimi Sadrettin Yüksel'in oğlu Araştırmacı yazar Müfid Yüksel, bu keşfi sosyal medya hesabından duyurdu. Yüksel'in duyurduğu buluşu Suudi araştırmacı Saad al Tuwaijri dünyaya açıkladı.

Yüksel, Suudi Arabistan Tebuk bölgesine bağlı Hisma mevkiinde bulunan kaya yazıtının Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s) yakın arkadaşı ve ilk halife Hz. Ebubekir’e (r.a) ait olduğunun belirlendiğini söyledi.

Hicri 8. Yıla yani M.S.630 yılına ait olduğu belirlenen ve Hz. Ebubekir (r.a) tarafından yazıldığı iddia edilen yazıda şöyle deniyor:

"Ebubekir, Medine Ehlinin Eşrafı (İle) Uğrayıp Geçti. Onlar İçin Duâ Edene Allah Rahmet Eylesin!"

Tebuk seferinde yazılmış

Araştırmacı yazar Müfid Yüksel, yazıtın yazıldığı süreçle ilgili de bilgiler veriyor.

Yüksel, hicretin 8. Yılında Hz.Muhammed’in (S.A.V) Amr bin El-As (ra.) komutasındaki bir gücü savaş için Tebuk Hisma bölgesine gönderdiğini ancak düşmanın çokluğu karşısında yardım isteyen Amr bin El-As’a (r.a) takviye olarak Ebu Ubeyde bin El Cerrah (r.a) komutasında yeni bir gücün gönderildiğini belirtiyor.

Yüksel, bu takviye içerisinde Hz. Ebubekir (r.a) ve Hz. Ömer’in (r.a) de olduğunu belirtererek söz konusu yazının da bu sefer sırasında yazılmış olabileceğine dikkat çekiyor.

Şimdiye dek 4 bin yazıt bulundu

Konuyla ilgili Independent Türkçe’nin sorularını cevaplandıran araştırmacı yazar Müfid Yüksel geçmiş yıllarda Suudi Arabistan’da bulunan kaya yazıtları üzerinde çalışılmadığını ancak son birkaç yılda bu konuya yoğunlaşılmasıyla birlikte önemli sonuçlara ulaşıldığını söyledi.

Yüksel, Arabistan genelinde şu ana kadar 4 bine yakın kaya yazıtının bulunduğunu bu sayının ise 20 bine ulaşacağının tahmin edildiğini belirtti.

Yüksel yazıtların daha çok kervan yollarının geçtiği ve yerleşim birimlerinin olduğu Yemen ve Suriye arasındaki alanlarda olduğunu araştırmaların özellikle Medine’de yoğunlaştığını kaydetti.

Yüksel, bulunan dört bin kaya yazıtından bir kısmının Hz. Muhammed’in (S.A.V) arkadaşlarına, birkaç yüzünün sahabelere, 200 kadarının Ehli Beyt’e geri kalanın ise Hz. Muhammed’den (S.A.V) sonraki dönemlere ait olduğunu kaydetti.

"En iyi yazıtlar..."

Bulunan yazıtlar arasında ilginç örneklerin olduğunu kaydeden Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bulunan bir yazıtta Hz. Ömer’in ölüm tarihi olan Hicri 24 yılını yani M.S 644 ‘ü veren rakamlar söz konusu. İslam öncesi Cahiliye dönemine ait yazıtlarda var. Bazı yazıtlarda Medine’de yaşanan olaylar örneğin bir veba salgını da anlatılıyor. Ancak yazıtların çoğu dualar ya da belli konularda verilen hükümere dair yazıtlar. Hz. Hasan’ın oğullarına ve torunlarına ait yazıtlar da çok. Bunlardan bazıları mezar taşları. Hz. Hasan’ın torunları döneme göre daha çok ilimle uğraştığı için diğer yazıtlara göre daha uzun ve düzgün yazıtlar.