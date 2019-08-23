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Hz. Ebubekir dualarla yad ediliyor!

Son peygamber Hazreti Muhammed’in hicreti sırasındaki yol arkadaşı ve dostu, Birinci Halife Hazreti Ebubekir, vefatının 1385’inci yılında yad ediliyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:43
Hz. Ebubekir dualarla yad ediliyor!

 Ankara 

Son peygamber Hazreti Muhammed’in hicreti sırasındaki yol arkadaşı ve dostu, Birinci Halife Hazreti Ebubekir, vefatının 1385’inci yılında yad ediliyor.

Mekke’de 573’te doğan Hazreti Ebubekir’in, anne ve babasının mensup olduğu Teym kabilesinden soyu Mürre bin Ka’b’da Hazreti Muhammed’in nesebiyle birleşiyor.

İslam tarihi kaynaklarında isminden daha çok “güzel, soylu, eski ve azat edilmiş” gibi anlamlara gelen “Atik” lakabıyla anılan Hazreti Ebubekir’in, Hazreti Muhammed’in “Sen Allah’ın cehennemden azat ettiği kimsesin” iltifatına mazhar olduktan sonra bu isimle anılmaya başlandığı biliniyor.

İsra-Miraç mucizesi başta olmak üzere gaybla ilgili haberleri hiç tereddütsüz kabul ettiği için Hazreti Muhammed tarafından kendisine “Çok samimi, çok sadık” anlamına gelen “Sıddık” lakabı verilen Hazreti Ebubekir’in, Müslüman olmasının ardından Mekke döneminde İslamiyet’in yayılmasında büyük etkisi oldu.

Hazreti Ebubekir, Mekke döneminde Kureyşli müşriklerin ağır işkencelerine maruz kalan Müslüman köleler ile yabancı erkek, kadın, zayıf ve güçsüz pek çok kimseyi büyük paralar ödeyerek satın alıp azat edilmesini sağladı.


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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:43
  1. Ankara
  2. Hazreti Muhammed
  3. Hazreti Ebubekir
  4. Teym kabilesi
  5. Mürre bin Ka’b’da

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