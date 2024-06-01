Hyundai’den yeni bir rekor makinesi: IONIQ 5 N Time Attack! Başarılarına başarı katacak!

Hyundai N markası, dünyanın en zorlu yarış pistlerinden biri olarak kabul edilen Nürburgring’teki başarılarını tazelemeye odaklanmış durumda. Nürburgring 24 Saat (N24) yarışında üst üste dördüncü TCR sınıfı zaferini hedefleyen Hyundai, tamamen elektrikli bir otomobille ter dökerek rekabete farklı bir boyut getirmiş olacak. Nürburgring’in birbirinden zorlu virajlarını IONIQ 5 N ile aşmayı deneyecek olan Hyundai, aynı zamanda Amerika’daki Pikes Peak Tırmanma Yarışında da yine IONIQ 5 N temelli Time Attack versiyonunu kullanacak. Dünyanın en popüler simülasyon oyunu olarak kabul edilen Gran Turismo ile işbirliği yapan Hyundai N departmanı, böylelikle motor sporlarının geleceğine de yatırım yapmış oluyor.

687 beygirlik pist canavarı

Tam 1438 metre yüksekliğe doğru uzanan Pikes Peak Tırmanma Yarışı, araçlar üzerinde bazı eklentiler ve geliştirilmeler yapılmasını da zorunlu kılıyor. Bu etkinlik için özel olarak modifiye edilen IONIQ 5 N TA, yüksek verimli elektrik motorları ve bataryasıyla tam 687 beygir güç üretiyor. IONIQ 5 N’e sadık kalınarak geliştirilen bu versiyon, daha çok işletim sistemi ve yazılım modifiyesiyle gücünü artırıyor. Ayrıca, N Aktif Ses özelliği de geliştirilerek dışarıya 120 db seviyesinde motor ve egzoz sesi veriliyor.

Gran Turismo ile işbirliği

Hyundai N, PlayStation oyun konsolları için yapılmış popüler sim-yarış video oyunu serisi olan Gran Turismo (GT) ile işbirliği yaparak hem motorsporlarında hem de sanal ortamda geleceğe yönelik oldukça önemli bir hamle yapmış durumda. İlk kez 2015 yılında Play Station için özel olarak geliştirdiği Hyundai N 2025 Vision Gran Turismo dikkat çeken Hyundai, bu kez de IONIQ 5 N ile oyun tutkunlarının gönlünde taht kuracak.