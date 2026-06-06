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Otomotiv Hyundai’den elektrikliye geçişi hızlandıran hamle! 20 bin TL hediye bakiye!
Otomotiv

Hyundai’den elektrikliye geçişi hızlandıran hamle! 20 bin TL hediye bakiye!

Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hyundai’den elektrikliye geçişi hızlandıran hamle! 20 bin TL hediye bakiye!

Hyundai Motor Türkiye, elektrikli araç kullanıcılarına yönelik kampanyasını genişleterek IONIQ 5, KONA Elektrik ve INSTER dahil tüm elektrikli modellerde geçerli olacak şekilde 20 bin TL’lik şarj bakiyesi hediyesi sunuyor. Mobil uygulama üzerinden aktive edilen kampanya, Zes şarj istasyonlarında kullanılabiliyor.

Hyundai Motor Türkiye, elektrikli araç kullanıcılarına yönelik kampanyasını genişleterek tüm elektrikli model ailesini kapsayacak şekilde yeniden düzenledi.

Kampanya kapsamında Hyundai’nin elektrikli modellerini satın alan kullanıcılara 20 bin TL değerinde şarj bakiyesi hediye ediliyor. Söz konusu destek, mobil uygulama üzerinden kolayca aktive edilerek geniş şarj ağı içinde kullanılabiliyor.

Daha önce yalnızca IONIQ 6 modeli için sunulan kampanya; artık IONIQ 5, KONA Elektrik ve INSTER dahil olmak üzere tüm Hyundai elektrikli modellerinde geçerli hale geldi. Şirket, bu uygulamayla elektrikli mobiliteye geçişi daha konforlu ve erişilebilir kılmayı amaçlıyor.

 

Kampanyadan yararlanan kullanıcılar, kendilerine iletilen kupon kodunu mobil uygulama üzerinden hesaplarına tanımlayarak bakiyelerini aktive edebiliyor. Uygulamaya kayıtlı olmayan kullanıcılar ise kısa bir üyelik sürecinin ardından kampanyaya dahil olabiliyor. Tanımlanan bakiye, Zes şarj istasyonlarında kullanılabiliyor. Her müşteri için tek kullanımlık olarak sunulan dijital kuponlar, yalnızca bir kez aktive edilerek mobil uygulama üzerinden devreye alınıyor.

Hyundai Motor Türkiye, bu kampanya ile elektrikli araç kullanımını daha erişilebilir hale getirmeyi ve kullanıcı deneyimini günlük yaşamda kolaylaştırmayı hedefliyor.

 

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