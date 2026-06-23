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Otomotiv Hyundai’den Bodrum’a güç katan yatırım! Çetaş Otomotiv hizmet ağına eklendi!
Otomotiv

Hyundai’den Bodrum’a güç katan yatırım! Çetaş Otomotiv hizmet ağına eklendi!

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Hyundai’den Bodrum’a güç katan yatırım! Çetaş Otomotiv hizmet ağına eklendi!

Hyundai Motor Türkiye, Bodrum’da hizmete açılan Çetaş Otomotiv tesisiyle satış ve satış sonrası hizmet ağını genişletti. Yeni yatırım, markanın Ege Bölgesi’ndeki varlığını güçlendirirken müşterilere daha hızlı ve kapsamlı hizmet sunulmasını sağlayacak.

Hyundai Motor Türkiye, müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürürken satış ve satış sonrası hizmet ağını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Çetaş Otomotiv’in Bodrum’daki yeni tesisi, Hyundai markasının yetkili satıcı ve servis noktası olarak hizmet vermeye başladı.

 

Bodrum’da faaliyete geçen yeni tesis, Hyundai kullanıcılarına satış, servis ve yedek parça hizmetlerini tek çatı altında sunacak. Modern altyapısı ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla hizmet verecek olan tesis, bölgedeki ihtiyaçlara daha hızlı ve etkin çözümler sağlamayı hedefliyor.

Çetaş Otomotiv’in Bodrum’da hizmete başlamasıyla birlikte Hyundai Motor Türkiye, 44 ilde toplam 65 tesisle müşterilerine hizmet sunmayı sürdürüyor. Yeni yatırımın, markanın Türkiye genelindeki erişilebilirlik ve hizmet kalitesi hedeflerine katkı sağlamasının yanı sıra Ege Bölgesi’ndeki varlığını da güçlendirmesi bekleniyor.

 

 

Hyundai Motor Türkiye Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü Murat Berkel, satış ve satış sonrası hizmet ağını müşterilere en iyi deneyimi sunmak amacıyla sürekli geliştirdiklerini belirterek, “Çetaş Otomotiv’in Bodrum’da faaliyete başlayan yeni tesisiyle birlikte bölgedeki varlığımızı güçlendirirken müşterilerimize daha yakın olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yatırımın hem markamız hem de Bodrum bölgesi için önemli bir değer yaratacağına inanıyoruz” dedi.

Türk otomotiv sektöründe 50 yılı aşkın deneyime sahip olan Çetaş Otomotiv’in, Hyundai markasıyla birlikte bölgedeki müşteri memnuniyetine ve yerel ekonomiye katkı sağlaması hedefleniyor.

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