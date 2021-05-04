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Ekonomi Hyundai’den 280 Beygirlik B-SUV: KONA N
Ekonomi

Hyundai’den 280 Beygirlik B-SUV: KONA N

N markasıyla birlikte, ürettiği kaliteli otomobillere hızlı ve oldukça güçlü versiyonları ekleyen Hyundai Motor Company, şimdi de KONA N ile B-SUV sınıfında tüm dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 12:52:00 -
Hyundai’den 280 Beygirlik B-SUV: KONA N

N rozetli modellerle özellikle Avrupa pazarındaki iddiasını artıran Hyundai, KONA N ile en hızlı B-SUV unvanını da elinde bulunduruyor. “Never Just Drive” yani “Asla Sadece Sürme” mottosuyla tanıtılan otomobil, markanın N stratejisi kapsamında gelecekteki elektrikli yarış otomobillerine de ilham kaynağı olacak. Ayrıca KONA N, yüksek performanslı N serisinin en son üyesi değil, aynı zamanda bir SUV gövde tipine sahip ilk N modeli. Yüksek performanslı KONA N, 2.0 lt’lik turbo motoruyla 280 beygir güç üretiyor. KONA N, yeni nesil 8 ileri, ıslak tip çift kavramalı bir şanzımana (N DCT) sahip. Hyundai, 2022 yılına kadar toplamda 18 adet N ve N Line serisi üretmiş olacak.

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