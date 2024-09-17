Hyundai ve IVECO’dan IAA 2024'te elektrikli ticari şovu!

Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen fuarda tanıtılan eMoovy, Hyundai'nin gelişmiş "eLCV" platformunu kullanarak üretildi ve Iveco markası altında Avrupa pazarında satışa sunulacak.

Hyundai'nin en büyük elektrikli SUV aracından alınmış güç elektrik sistemiyle donatılan eMoovy, Hyundai'nin "EV şasi-kabin" tabanlı platformunu IVECO'nun kargo bölmesiyle birleştiriyor.

320 kilometre menzili bulunuyor

Yeni araç, şarj başına WLPT döngüsünde maksimum olarak 320 kilometre menzile sahip. "IONIQ 5" ve "IONIQ 6" modellerinde de yer alan ultra hızlı şarj için 800 voltluk sistemiyle ultra hızlı şarj deneyimi sunan ticari aracın, 100 kilometre menzil sunması için sadece 10 dakika şarj edilmesi yeterli oluyor.

eMoovy, güvenlik özellikleri açısından da öne çıkıyor. Aynı sınıftaki elektrikli hafif ticari araçlara göre daha büyük kapasiteli pillere sahip araç, akıllı pil yönetim sistemi (BMS) ile geliyor. Bu sistem içerisinde yer alan sensörler, arızaları önlemek ve güvenliği sürdürmek için pil bilgilerini anlık olarak algılıyor. BMS, Hyundai'nin IONIQ modellerinde ve "Premium Genesis" markasında da kullanılıyor.

eMoovy'nin iç tasarımı, Hyundai'nin MPV modeli "STARIA"ya dayanıyor. Aracın kabini, sürücü konfor özellikleri ve geniş bir sürüş bilgi ekranıyla donatıldı. Araçta, "ileri çarpışma önleme asistanı", "şeritten ayrılma önleme asistanı" ve "park mesafesi uyarısı" gibi gelişmiş sürücü yardım sistemleri de bulunuyor.

Gelişmiş 76,4 kilovatsaat batarya ile donatılan eMoovy, MPV'ler için özel olarak geliştirilmiş araçtan şarj (V2L) işlevi de sunarak, aracın hem içinde hem de dışında elektrik gücü sağlıyor.

Bireysel ve ticari kullanımda üstün bir konfor sunan modelin, kolay kullanım özellikleri ve alçak yükleme eşiği ise IVECO'nun bu alandaki köklü tecrübesinden geliyor.