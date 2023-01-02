Hyundai IONIQ 5 170 beygirlik versiyonuyla sahnede

Satışa sunulduğu 2021’den bu yana çok sayıda uluslararası ödül kazanan yenilikçi otomobil, 18 dakikada yüzde 10 ila 80 arasında şarj edilebiliyor.

Tek şarjla 384 KM

Ultra hızlı 800 V şarj özelliği bulunan otomobil, daha fazla geniş bir iç mekan için de geliştirilmiş global modüler platform olan E-GMP’yi kullanıyor. Arkadan itişli olarak dikkati çeken araç, WLTP standardına göre tek şarjla yaklaşık 384 kilometre yol alabiliyor. IONIQ 5 ayrıca, Araçtan Araca Şarj (V2L) teknolojisi ile donatılırken, gelişmiş bağlantı ve en üst düzey araç içi sürücü yardım sistemlerine de yer veriyor.

Şık tasarıma sahip

Hyundai IONIQ 5’in standart bataryalı yeni versiyonu, 125 kW (170 PS) gücünde. Aracın 58 kWh’lik bataryalı elektrikli motorunun ürettiği maksimum tork ise 350 Nm. Tüm opsiyon seçeneklerinde üstün bir menzil elde edilirken aynı zamanda 185 km/saatlik azami hıza ulaşılabiliyor.

IONIQ 5’in şık tasarımı, özel bir BEV platformu üzerinde kendini gösterirken aynı zamanda geçmiş ile gelecek arasında müthiş bir bağ kuruyor. Geleneksel çizgiler kadar son derece modern bir ambiyansa da sahip olan otomobil, zamansız tasarımın yeniden tanımlanması olarak yorumlanıyor.

19 inçlik jantla geliyor

Araç, bu versiyonda 19 inçlik jantlarla satışa sunulurken aynı zamanda rahatlama özellikli ön koltuklar, hareketli orta konsol ve ileri geri hareket edebilen arka koltuklarla satışa sunuluyor.