Hyundai Elantra tarzıyla farkını konuşturacak

Tüm zamanların en çok satılan Hyundai modellerinden biri olan Elantra, dünya genelinde en çok bilinen Hyundai modeli ve aynı zamanda markanın ürettiği ilk C segmenti otomobili olarak önemli bir şöhrete sahip. Bu önemli gücü arkasına alan Hyundai’nin Amerika ve Asya pazarlarında başarıdan başarıya koştuğu Elantra modeli, şimdi de altıncı neslinin makyajlı versiyonuyla ülkemizde de satışa sunuluyor.

Hyundai, Yeni Elantra’da 7 yıl garanti seçeneğini sunmaya devam ediyor. Bunun haricinde dileyen kullanıcılar, sürüş alışkanlıklarına göre herhangi bir ek ücret ödemeksizin garanti sürelerini kendileri de seçebilecekler. 2 yıl/60.000 km yasal garantiye ilaveten araç satışından itibaren 3 yıl/sınırsız km, 5 yıl/100.000 km veya 7 yıl/80.000 km’ye kadar ücretsiz onarım güvencesi seçeneklerinden yararlanabiliyor.