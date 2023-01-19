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Ekonomi Hyundai, Avrupa'da rekor kırdı
Ekonomi

Hyundai, Avrupa'da rekor kırdı

Hyundai, Avrupa'daki pazar payını geçen yıl yüzde 4,6 artırarak rekor kırdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 19:50:00 -
Hyundai, Avrupa'da rekor kırdı

Hyundai açıklamasına göre, son zamanlarda geliştirdiği yeni teknolojiler ve güçlü ürün gamıyla öne çıkan şirket, başarılı satış sonuçlarıyla da sektör genelindeki ortalamasını yükseltti.

Şirket, geçen yıl Avrupa'da 518 bin 566 adet satarak yüzde 4,6'lık pazar payına ulaşmayı başarırken, bu rakamın 126 bin adedini EV modeller oluşturdu. Satışlarının yüzde 21'i EV modeller olan Hyundai, grup olarak Avrupa'da 200 binden fazla tamamen elektrikli (BEV) araç satmış oldu. IONIQ 5 ve IONIQ 6'nın global satışları ise 100 bin adet seviyesine ulaştı.

Hyundai'nin 2022 global satışları yıllık yüzde 1,4 artışla 3,94 milyon adede ulaştı. Buna ek olarak, Almanya, İspanya, İtalya, Fransa ve Birleşik Krallık'taki rekor performanslarla da pazar payları büyümeye devam etti.

Şirket, İspanya'da yüzde 7,3 gibi rekor bir pazar payına ulaştı. Bu rakam, 59 bin 503 adet yeni trafiğe çıkan Hyundai modelleriyle geldi.

İngiltere pazarı da Hyundai için önemli bir başarı anlamına geliyor. Şirket, yüzde 5'lik pazar payı alarak toplam 80 bin 419 adet sattı. Bu, Birleşik Krallık'ta bugüne kadarki en yüksek pazar payı olarak tarihe geçti.

- Hyundai, Türkiye'de de satışlarını ve pazar payını artırdı

Hyundai, tüm dünyada satış adetlerini ve marka değerini artırırken, Türkiye'de de yükselişi sürdürdü. Hyundai Assan, 2022'de 208 binden fazla araç üreterek önceki yıla göre yüzde 28 artış kaydetti. İhracat rakamları ise 2022'de 176 bin 664 adet oldu.

İzmit'te üretilen araçların yüzde 85'ini 40'tan fazla ülkeye ihraç eden Hyundai, önceki yıla göre ihracat gelirini yüzde 25 artırarak 2 milyar avro seviyesine çıkardı.

1997'den bu yana kesintisiz olarak üretime devam eden Hyundai Assan, geçen 25 yılda 2,6 milyon adet üretip bunun 2 milyondan fazlasını da ihraç etti.

- 2023 global satış hedefi 7,5 milyon adet

Hyundai Motor Company, 2023'te grup satışlarını yüzde 10'un üzerinde artırarak toplamda 7,5 milyon adetlik satış adetine ulaşmayı hedefliyor.

Şirketin en önemli büyüme stratejisi ise "2030'a kadar 17 adet elektrikli modeli tanıtıp yıllık 1,8 milyon adet elektrikli araç satışına ulaşmak" olarak tanımlanıyor.

Kaynak: AA

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