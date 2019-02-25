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Huzursuz bacak sendromu nedir? Nasıl tedavi edilir?

Huzursuz bacak sendromu (HBS) otururken veya bacaklar uzatıldığında; baldır, bacak ve ayaklarda karıncalanma, ağrı, uyuşma ve hareket ettirme ihtiyacı olarak tarif edilen bir rahatsızlıktır. Günlük hayatı olumsuz etkileyen bu hastalığın nedeni nedir? Huzursuz bacak sendromu nasıl tedavi edilir? İşte ayrıntılar...

25 Şubat 2019 Pazartesi 19:16
Huzursuz bacak sendromu nedir? Nasıl tedavi edilir?

Huzursuz bacak sendromu (HBS) otururken veya bacaklar uzatıldığında; baldır, bacak ve ayaklarda karıncalanma, ağrı, uyuşma ve hareket ettirme ihtiyacı olarak tarif edilen bir rahatsızlıktır. Günlük hayatı olumsuz etkileyen bu hastalığın nedeni nedir? Huzursuz bacak sendromu nasıl tedavi edilir? İşte ayrıntılar...

Huzursuz bacak sendromu nedir?

Huzursuz bacak sendromu (HBS) otururken veya bacaklar uzatıldığında; baldır, bacak ve ayaklarda karıncalanma, ağrı, uyuşma ve hareket ettirme ihtiyacı olarak tarif edilen bir rahatsızlıktır.

Bu rahatsızlık, kalkıp dolaşma ya da en azından bacakları hareket ettirme isteği uyandırır. Bu yapılırsa rahatsızlık geçici olarak kaybolur. Genellikle her iki bacağı da etkileyen HBS kadınlarda daha sık rastlanır.

Huzursuz bacak sendromu belirtileri

Baldırlarda, bacaklarda ve ayaklarda hissedilen ağrı, yanma, zonklama uyuşukluk en sık rastlanan belirtilerdir. Hissedilen rahatsızlık genellikle tam olarak tarif edilemeyebilir. Şikâyetlerdeki ortak bulgu, bacakları hareket ettirme isteği duyulması ve hareket sonrasında bir süre için de olsa rahatlama hissedilmesidir.

Belirtiler oturmaya başladıktan bir süre sonra hissedilmeye başlar. Özellikle uzun süre oturmak gereken araba, otobüs veya uçak yolculuklarında veya sinema, tiyatro gibi belirli bir süre kalkmadan oturulması gereken ortamlarda bulgular ortaya çıkar. Günlük hayatta ise genellikle işten eve geldikten sonra akşamları dinlenirken hissedilir.

Huzursuz bacak sendromu tedavisi

Tedavi öncesi HBS'na neden olabilecek etmenler araştırılır. Eğer bunlar mevcutsa, önce bunların tedavisinin yapılması HBS'nu azaltmaktadır. Bunun dışında doktorunuz size bazı ilaçlar tavsiye edebilir. Bu ilaçların yanında basit ağrı kesiciler ağrılarınızı azaltabilir.

Aşağıdaki uygulamalar rahatsızlıklarınızın azalmasında size yardımcı olabilir:

Sıcak bir banyo alıp bacaklarınızı sıcak su içinde bir süre tutmak kaslarınızı gevşeteceğinden rahatsızlığı azaltabilir.

Bacaklarınıza yapılacak masaj da sizi rahatlatacaktır.

Bacaklarınıza sıcak ve/veya soğuk uygulama yapmak da iyi gelecektir.

Stres, rahatsızlığınızı artıracağından, stresten uzak durmaya çalışılmalıdır.

Yorgunluk HBS gelişimini tetikler. Bu yüzden, uykusuz kalmamaya, kaliteli bir uyku çekmek için gerekli şartları sağlamaya özen gösterilmelidir. Her gün aynı saatte yatmaya ve uyanmaya çalışılmalı, rahat bir ortamda yeterli bir süre uyumalıdır.

Düzenli bir şekilde her gün egzersiz yapmak HBS bulgularını azaltacaktır. Ancak, egzersizi abartıp, aşırıya kaçmamak gerekir.

Çok kahve içiliyorsa, azaltmakta fayda vardır.

Sigara kullanımının azaltılması ve hatta kesilmesinin HBS'na bağlı şikâyetleri azaltacağı düşünülmektedir.

 

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 19:16
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