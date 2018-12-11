Huzursuz bacak sendromu hakkında her şey

HUZURSUZ BACAK SENDROMU NEDİR?

Huzursuz bacak sendromu; uyanıklık sırasında ortaya çıkan, uykuya dalma veya uykuyu sürdürmede zorluğa yol açan, bacaklarda kollarda veya gövdede tarifi mümkün olmayan anormal duyumlara neden olan bir hastalıktır.

Toplumda görülme sıklığı %10 düzeyindedir. Hastalığın başlangıcı genellikle yirmili yaşlardadır. Daha sonra yaş ilerledikçe hastalığın sıklığı da artmaktadır. Huzursuz bacak sendromu ailesel olabileceği gibi kendiliğinden de ortaya çıkabilir. Gebeliğin son üç aylık döneminde sıklık %20’lere kadar çıkabilmektedir. Gebelikte görülen huzursuz bacak sendromunun serum ferritin ve folat düzeyi düşüklüğü ile ilişkisi olduğu gösterilmiştir. Bu hastalıkta santral sinir sisteminde demir ve ferritin düşüklüğü saptanmıştır. Kronik böbrek yetmezliği olanlarda huzursuz bacak sendromu çok sık ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında şeker hastalığı, romatizmal hastalıklar, bel ve boyun fıtıkları, kanserler, B12,folik asit ve magnezyum eksikliklerinde huzursuz bacak sendromu sıklığı artmaktadır.

HUZURSUZ BACAK SENDROMU BELİRTİLERİ

Huzursuz bacak sendromu yaşam boyu devam edebilen bir hastalıktır. Hastalık bazen düzelmeler(remisyon) bazende alevlenmelerle (relaps) seyreder. Yani hastalık semptomları bazen azalıp bazende artış gösterebilir. Örneğin gebelik hastalık semptomlarını alevlendirebilir. Bunun dışında aşırı fiziksel aktivite, çok sıcak veya soğuğa maruz kalma, uykusuz kalma, bazı ilaçlar,kafein veya bazı mevsimler hastalıkta alevlenmelere yol açabilir.

Huzursuz bacak sendromunda genellikle bacaklarda olan huzursuzluk hissinin daha çok oturma veya hareketsiz kalma durumlarında ortaya çıkması ve buna eşlik eden hareket etme ihtiyacı olması gerekir. Hareketle semptomlar ortadan kalkar ve rahatlama olur. Semptomlar genellikle akşam veya gece saatlerinde ortaya çıkar veya belirginleşir.

TEDAVİ YÖNTEMİ

Huzursuz bacak sendromu şüphesiyle kliniğe başvuran hastalarda serum ferritin düzeyi, böbrek fonksiyon testleri, magnezyum, vitamin B12 ve folik asit düzeyleri bakılır. Huzursuz bacak sendromlu hastaların üçte birinde nöropati (sinir kılıfı veya gövdesinde hasar) çıkması nedeniyle EMG yapılır. Bu hastalıkta sıklıkla uykuda periodik hareket bozukluğu da sık olarak ortaya çıkmaktadır.

Tedavide dopamin, dopamin reseptör agonistleri, gabapentin,benzodiazepinler kullanılabilmektedir. Bunun dışında demir,magnezyum ve folik asit tedaviye destek olarak kullanılmaktadır.