Huzurevine nasıl başvurulur, şartları neler? Yaşlı bakım evleri ücretsiz mi?

Huzurevi ve yaşlı bakım evleri başvurusu ile devlet yaşlı bakım evi huzur evi fiyatları merak edilmekte. Devlet, bakıma muhtaç olan, kimsesi olmayan veya ailesi tarafından huzurevi ve yaşlı bakım evlerine gönderilmek istenen yaşlılara kol kanat germekte. Peki devlet huzurevi ve yaşlı bakım evlerinden nasıl yararlanılır? Devlet huzurevine nasıl başvuru şartları neler? Devletin huzurevi ve yaşlı bakım evleri ücretsiz mi? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Huzurevleri yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine yerleşme talebi ön başvurusu e devlet üzerinden mi yapılıyor? İşte devlet huzurevlerinde kalma şartları haberine ilişkin detaylar.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun (SHÇEK) huzurevlerine ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine girebilmek için her şeyden önce, Dünya Sağlık Örgütü'nün standartlarına göre yaşlı olmak, yani 60 yaş ve üzerinde olmak gerekiyor. Başvuruyu kişinin kendisi veya yakınları yapabiliyor. Başvuru, eğer kişinin bulunduğu ilde bir SHÇEK huzurevi varsa doğrudan huzurevine, yoksa SHÇEK İl Müdürlüğü'ne veya kurumun genel müdürlüğüne yapılabiliyor.

Yaşlı bakım evleri ücretsiz mi?

Devlet huzurevi fiyatları ihtiyaç sahibi olan yaşlı TC vatandaşları için ücretsizdir. Özel huzurevi ya da bakımevleri, farklı fiyat aralıklarında hizmet vermektedir. Fakat devlete bağlı olarak hizmet veren yaşlı bakım evleri herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Devlet huzurevi başvuru şartları

1. 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,

2. Kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir rahatsızlığı bulunmamak, yeme, içme, banyo, tuvalet ve bunun gibi günlük yaşam etkinliklerini bağımsız olarak yapabilecek durumda olmak,

3. Ruh sağlığı yerinde olmak,

4. Bulaşıcı hastalığı olmamak,

5. Uyuşturucu madde yada alkol bağımlısı olmamak,

6. Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olmak.ile saptanmış olmak.

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine kabul koşullarıysa şunlar:

1. 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,

2. Bedensel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle süreli yada sürekli olarak özel ilgi desteğe, korunmaya ve rehabilitasyona gereksinimi olmak,

3. Ruh sağlığı yerinde olmak,

4. Bulaşıcı hastalığı olmamak,

5. Uyuşturucu madde yada alkol bağımlısı olmamak,

6. Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olmak.

Gerekli belgelerse şöyle:

1. Dilekçe

2. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

3. Nüfus Cüzdanı Örneği

4. İkametgah Belgesi

5. Gelir Durumunu Gösterir Belge Örnekleri

6. Sağlık Kurulu Raporu

SHÇEK, Sağlık Kurulu raporunun karar bölümünde, "Huzurevine girmesinde sakınca yoktur" ya da "Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım görmesinde sakınca yoktur" ibaresinin yer alması gerektiğini belirtiyor.