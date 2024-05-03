Huzurevindeki vahşete ait görüntüler ortaya çıktı!
Antalya’da huzurevinde 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de yaralayan zanlının, elinde bıçak bulunduğu anların görüntüleri ortaya çıktı.
Döşemealtı ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde dün gece 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen İzzettin S.'nin (65), huzurevinde elinde bıçakla olan güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Elinde bıçak olduğu anlar görüntülendi
Görüntülerde iki elinde bıçak bulunan zanlının koridorda huzurevinin güvenlik görevlisiyle karşı karşıya gelmesi, görevlinin yere düşmesiyle İzzettin S.'nin peşinden gitmesi yer aldı.
Görüntülerin devamında güvenlik görevlisi olay yerinden kaçarken, İzzettin S.'nin de merdivenlerden inip huzurevinden kaçması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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