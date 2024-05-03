  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Evrimci ve ateist teori gitti ses onlardan geldi! CHP'de müfredat hazımsızlığı

Tarihi keşif, resmen damga vurdu: 34 yıldan sonra en büyük altın rezervi bulundu! Büyük buluşa dair açıklamalar

Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşiye sert sözler: "İki telefonunda da bylock çıkan adam bize vatan millet dersi veremez"

Akit, Ankara’nın göbeğine saplanmak istenen pagan sembolünü araştırdı: Mansur Yavaş’ın Sol İnvictus’u, Hititlerin ‘Güneş Tanrısı’

İsrail ile ticaret ne zaman kadar durduruldu! Bakan Bolat açıkladı!

1 Mayıs provokatörlerinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Saniyeler içinde değişen 50+1 yorumu! CHP’li Barış Yarkadaş fena duvara tosladı

İki ülke daha Filistin’i devlet olarak tanıdı: Filistin, dünyayı fethediyor

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan şimdi yandı

Ezilen halkların AUDİ'si! DEM Partili yöneticiler ve çocukları, lüks içinde yüzüyor!
Yerel Huzurevindeki vahşete ait görüntüler ortaya çıktı!
Yerel

Huzurevindeki vahşete ait görüntüler ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-05-03 23:51:00 - 2024-05-04 00:06:00

Antalya’da huzurevinde 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de yaralayan zanlının, elinde bıçak bulunduğu anların görüntüleri ortaya çıktı.

Döşemealtı ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde dün gece 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen İzzettin S.'nin (65), huzurevinde elinde bıçakla olan güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Elinde bıçak olduğu anlar görüntülendi

Görüntülerde iki elinde bıçak bulunan zanlının koridorda huzurevinin güvenlik görevlisiyle karşı karşıya gelmesi, görevlinin yere düşmesiyle İzzettin S.'nin peşinden gitmesi yer aldı.

Görüntülerin devamında güvenlik görevlisi olay yerinden kaçarken, İzzettin S.'nin de merdivenlerden inip huzurevinden kaçması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İsrail'in soykırımında kan donduran detaylar! Toplu mezarlardaki cesetlerin üzerine...
İsrail'in soykırımında kan donduran detaylar! Toplu mezarlardaki cesetlerin üzerine...

Gündem

İsrail'in soykırımında kan donduran detaylar! Toplu mezarlardaki cesetlerin üzerine...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cesetler sayılamıyor, çünkü... İsrail'in çekildiği Han Yunus'ta insanlık dramı!
Cesetler sayılamıyor, çünkü... İsrail'in çekildiği Han Yunus'ta insanlık dramı!

Dünya

Cesetler sayılamıyor, çünkü... İsrail'in çekildiği Han Yunus'ta insanlık dramı!

Yürüyen ceset sendromu adıyla bilinen Cotard Sendromu nedir?
Yürüyen ceset sendromu adıyla bilinen Cotard Sendromu nedir?

Sağlık

Yürüyen ceset sendromu adıyla bilinen Cotard Sendromu nedir?

Kazada tırın kupası yola düştü: 1 yaralı
Kazada tırın kupası yola düştü: 1 yaralı

Yerel

Kazada tırın kupası yola düştü: 1 yaralı

Ankara'da kaza geçirmişti! Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
Ankara'da kaza geçirmişti! Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti

Gündem

Ankara'da kaza geçirmişti! Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23