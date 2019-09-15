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Huzurevinde kermes coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi’nde geleneksel kermesin bu yıl 22.

15 Eylül 2019 Pazar 13:35
Huzurevinde kermes coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi’nde geleneksel kermesin bu yıl 22.’si düzenlendi.


22 yıldır gelenek halini alan ‘Huzurevi Kermesi’, Huzurevi sakinlerine moral veriyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Huzurevi Şube Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen kermes, sabahın erken saatlerinden itibaren konuklarını ağırlamaya başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kaplıkaya’daki yerleşkede gerçekleştirilen kermese eşi Sevinç Aktaş ile birlikte katıldı.


Başkan Aktaş, huzurevinin bir aile olduğunu, 3 binada yaklaşık 250 kişiye hizmet verildiğini, sosyal ve psikolojik destek sağlandığını, çeşitli geziler düzenlendiğini ve Bursa’nın öncülüğünde başlayan umre ziyaretlerinin bu yıl 7. kez gerçekleştirileceğini anlattı. Huzurevleri Vakfının da her zaman desteklediği geleneksel kermesin önemine dikkati çeken Başkan Aktaş, “Varlıklarıyla yaşamı anlamlı kılan, hayat tecrübeleriyle geleceğe ışık tutan yaşlılarımızla birlikteyiz. İnancımız ve değerlerimiz, yaşlılarımızın yalnızlaşmasına asla müsaade etmeyen şefkat ve merhamet dolu bir anlayışı benimsiyor. Bu anlayışın hâkim olduğu bir toplum ise varlığını ve birliğini daha güçlü bir şekilde sürdürmeye devam edecektir” dedi.


Başkan Aktaş, kermesin 1996 yılından beri geleneksel olarak yapıldığını hatırlatarak, “Huzurevi kermesi, bu yıl 22. kez gerçekleştiriliyor. Bu sayede huzurevi sakinlerimiz ve vatandaşlar, güzel bir gün geçiriyorlar. Kermeste huzurevi bünyesindeki ahşap kesim ve boyama, ipek koza, takı tasarım, deri işleme ve dikiş atölyelerinde huzurevi sakinlerinin yaptıkları el işleri, mefruşat ve hediyelik eşyalar beğeniye sunuluyor. Aynı zamanda huzurevi dostları tarafından açılan bağış stantlarında da çeşitli yöresel yiyecekler, ev yemekleri, elişi ürünler satışa sunuluyor” diye konuştu.


Kermeste huzurevi sakinleriyle bol bol sohbet eden Başkan Aktaş, eşi Sevinç Aktaş ile birlikte stantları gezip alışveriş yaptı. Kermes katılımcılarına teşekkür belgelerini veren Başkan Aktaş, Huzurevi Bocce Takımı ile bocce oynadı, düzenlenen turnuvada da başarılı olan sporculara madalyalarını verdi. Huzurevi sakinleri, Mehter Takımı ile Orkestra Şube Müdürlüğü ve Huzurevi Korosu’nun konserleriyle renklenen kermesin keyfini çıkardı.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 13:35
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