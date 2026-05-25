  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Böyle olur CHP’nin basın özgürlüğü Öcalan’dan CHP yorumu! Safını belli etti “Vatan hainleri” 32 milyonluk yatırımı engelledi Kaçak elektrikçiler direkleri parçaladı Aşağılık bakandan Beyrut'u haritadan silme tehdidi: Katil Netanyahu ve Trump'a akılalmaz çağrı Savcı Sayan Özel ve ekibinin yüzüne gerçekleri böyle vurdu! “Boşuna uğraşmayın CHP’de patron Kılıçdaroğlu’dur” İşgal ettiği Genel Merkez'den kovulmuştu! Konargöçer Özgür yeni ofisinde Alnı secdeli Cumhurbaşkanı’na bu muhalefetin sebebi ne? Arıtürk'ün Bilgi Üniversitesi çelişkisi Siyonist Ben-Gvir’den Lübnan’a küstah tehdit: “Elektriği kesin, Dahiye’yi işgal edin!” Avukatı ihraç listesi doğruladı: Kılıçdaroğlu 10 CHP'li vekilin biletini kesti! Özgür Özel'e tepki gösterdi! Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir
Yerel Huzurevinde duygu dolu anlar! Dedeler ve nineler anlattı gençler gözyaşlarını tutamadı!
Yerel

Huzurevinde duygu dolu anlar! Dedeler ve nineler anlattı gençler gözyaşlarını tutamadı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Huzurevinde duygu dolu anlar! Dedeler ve nineler anlattı gençler gözyaşlarını tutamadı!

Konya'da yaklaşan bayram öncesinde yürekleri ısıtan, milli ve manevi değerlerimizin en güzel şekilde yaşatıldığı örnek bir buluşmaya imza atıldı.

Konya'da huzurevi sakinleri, çocuk ve gençlerle bir araya geldikleri etkinlikte, bayramın manevi atmosferini yaşadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Meliha Ercan Huzurevi'nde düzenlediği "Dedem ve Nenemden Bayram Hikayeleri" adlı programda, huzurevi sakinleri ile çocuk ve gençleri bir araya getirdi.

Kuşaklar arası bağı güçlendirmek ve geleneksel bayram kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen etkinlik, duygu dolu anlara sahne oldu.

Huzurevinde kalanlar, eski bayram hazırlıklarını, unutulmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü, bayram sabahlarının heyecanını ve aile birlikteliğinin önemini anılarıyla anlattı.

Programda genç ve çocuklar büyüklerinin ellerini öperek bayramlaşırken, huzurevi sakinleri de deneyimlerini ve bayram değerlerini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun hissedildiği etkinlik, ikramlarla son buldu.

 

- "Büyüklerimizin hatıraları bizim kültürel mirasımızdır"

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramların sevgi, saygı ve paylaşma bağlarını kuvvetlendiren çok özel günler olduğunu söyledi.

"Büyüklerimizin hatıraları bizim kültürel mirasımızdır." diyen Topal, "Bayramlar sevginin, saygının, paylaşmanın ve aile bağlarının güçlendiği özel günlerdir. Çocuklarımızın bu değerleri yaşayarak öğrenmesi ve kuşaklar arasında gönül köprüleri kurulması adına bu tür etkinlikleri çok kıymetli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Topal, aile bütünlüğünü güçlendiren, milli ve manevi değerleri yaşatan sosyal hizmet çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

Soruyu duyan Bakırhan dondu kaldı: Özgür Özel ile mi Kılıçdaroğlu’yla mı bayramlaşacaksınız?
Soruyu duyan Bakırhan dondu kaldı: Özgür Özel ile mi Kılıçdaroğlu’yla mı bayramlaşacaksınız?

Gündem

Soruyu duyan Bakırhan dondu kaldı: Özgür Özel ile mi Kılıçdaroğlu’yla mı bayramlaşacaksınız?

Borsa İstanbul'da bayram öncesi rekor yükseliş! Yatırımcının yüzü güldü!
Borsa İstanbul'da bayram öncesi rekor yükseliş! Yatırımcının yüzü güldü!

Ekonomi

Borsa İstanbul'da bayram öncesi rekor yükseliş! Yatırımcının yüzü güldü!

Bayram yolunda katliam gibi kaza: Kamyon devrildi! 15 ölü
Bayram yolunda katliam gibi kaza: Kamyon devrildi! 15 ölü

Dünya

Bayram yolunda katliam gibi kaza: Kamyon devrildi! 15 ölü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23