Huzurevi’nde AFAD semineri

Hasan Özan Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) seminerinde, olası acil durumlar ve alınacak tedbirler hakkında bilgi sahibi oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü’nde, acil durum semineri gerçekleştirildi. Huzurevi sakinleri ile tüm personelin katıldığı seminerde, AFAD görevlileri, afetlerle ilgili bilgiler verdi. Olası bir afet durumunda nasıl hazırlıklı olunması ve neler yapılması gerektiği konularında bilgilerini tazeleyen Huzurevi sakinleri, merak ettikleri sorulara da cevap buldu.