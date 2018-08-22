Huzurevi sakinleri eski bayramları özlüyor

RESUL EKREM ŞAHAN - OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

Huzurevleri, bayramların en hüzünlü geçtiği yerlerin başında geliyor. Ömürlerinin güz dönemine gelmiş insanlar, bayram sabahı kapıya bakıp ellerinde çiçeklerle ziyaretlerine gelecek evlat ve torunlarını bekliyorlar. 6 senedir huzurevinde kalan Ali Pekesen,“Bayram deyince bizim için küslerin barışması aklıma geliyor. Büyük, küçük birbirini tanır, ziyaret eder, el öper, harçlık dağıtılırdı. Şimdi ise 6 senedir oğlum yanıma gelmiyor. Gençler bizleri unutmasınlar, büyükleriniz üzülmesinler. Çünkü devir bozuldu artık küçükler büyüklerini saymaz oldu” dedi.

BURADA YALNIZ DEĞİLİZ

Emekli Astsubay İsmet Büyük Yıldız ise, “Burda kalıyorum ama yine eşimle beraber eski komşularımı ziyarete gidiyorum görüşürüm hepsiyle. Torunlarım, çocuklarım ziyarete gelirler. Ben burda yalnız değilim. Kendi arkadaşlarım var oturuyoruz, sohbet ediyoruz, televizyon izliyoruz” dedi.

95 yaşındaki Bayram Çetindaş’ın yanına oturduğumuzda ağzından ilk olarak şu kelimeler çıktı: “Allah hükümetimizden razı olsun bize burada çok iyi bakıyor.”

17 yıl Almanya’da çalışan Kezban Güler de, “Bize burada çok iyi bakıyorlar. Zaten beğenmeseydim kalmazdım. Biz her bayram gelir giderdik Türkiye'ye. Kurban bayramında akraba ziyaretleri olur, küçükler sevindirilir sohbet, muhabbet edilirdi. Biz öyle gördük öyle geçti her bayramımız” diye konuştu.

PİŞMAN OLACAĞINIZ ŞEYLER YAPMAYIN

Ticaret Bakanlığı’ndan emekli olan Ayşe Akkaş, “Beşbuçuk senedir burdayım. Eşimle beraber geldim. Burda zamanımız iyi geçiyor. Arkadaşlarımız var onlarla oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Eskiden insanlar birbirini tanırdı. Şimdi insanlar kendi komşularını tanımıyor. Birbirlerine gitmiyorlar, dertlerine ortak olmuyorlar. Herkes birbirinden uzaklaştı artık. İnsan eskileri özlüyor tabi ama geriye dönemiyorsun malesef” diye konuştu.

Gençlere ögütlerde bulunan Akkaş, “Gençler pişman olacakları şeyler yapmasınlar. Daima büyüklerini saysınlar, sevsinler, gönüllerini hoş tutsunlar. Bizleri her zaman hatırlasınlar, akıllarına geldikçe arayıp sorsunlar. Burada kalıyorum ama torunumun eğitim masraflarını ben karşılıyorum zaten. Oğlum biraz yaramaz çıktı ama olsun benim oğlumdur” ifadelerini kullandı.