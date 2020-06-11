“Huzur ve Güven” uygulamasında 5 kişi yakalandı

Balıkesir’de jandarma ekipleri tarafından yapılan “Huzur ve Güven” uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca; korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ile huzur ve güven ortamının sağlanması, suç işleme amacında olanların caydırılması, sosyal izolasyon, tamamen kapatılan ya da kısıtlanan işyerlerine yönelik tedbirlerin denetlenmesi amacıyla 81 ekip ve 301 personelin katılımı ile icra edilen "Huzur ve Güven” uygulaması kapsamında 935 işyerinde yapılan uygulama neticesinde 4 bin 729 kişi sorgulandı. Jandarma ekiplerinin yaptığı sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 5 kişi yakalandı. 1 kişiye 392 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma Trafik Timleri uygulamada 2 bin 58 araç kontrol ederek, 72 araç sürücüsüne 42 bin 525 TL idari para cezası uygularken, 27 araç trafikten men edildi.