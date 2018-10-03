Huzur ömür uzatıyor

Evlilik, hayatı birlikte paylaşma, güçlükleri birlikte göğüsleme ve mutluluğu da birlikte yaşama anlayışı.. Bir anlamda evlilik, maddi ve manevi bir direnç, bir güç ve zorluklara karşı bir kuvvet.. Dolayısıyla huzurlu bir evlilik, Allah’ın izniyle insan hayatını, özellikle sağlığını olumlu etkilemekte.. Yalnız kalmış, mücadelede zayıf düşmüş, üzüntü ve problemlerin içinde boğulmuş insan ise, hayat mücadelesinde erken pes etmekte.

Rahat edecek ve sığınacak bir yuvanın, eşin varlığı insana emniyet vermektedir. Bu da çeşitli çeşitli korkuları engelleyenen büyük siperdir. Sıkıntılı ve problemli anlarda, dertleri paylaşacak ve teselli edecek birilerinin varlığı, kişi için çok önemli. Sözlerinin, zevklerinin ve ilgilerinin kabul gördüğü bir ailede yaşamak kendine güvenli bireylerin oluşumunu sağlıyor.

Geleceği birlikte planlamak, hedefe birlikte yürümek ve ortak idealler etrafında toplanmak, insana güç katıyor, yaşama direncini artırıyor.

Manevi duyguların paylaşıldığı mekanlar, insana büyük bir huzur verir .

Psikolojik bunalımların arttığı günümüzde, aile, insanların psikolojik bunalıma düşmelerini engelleyen en önemli tedavi merkezleridir.

Mutlu ve huzurlu yuvalar, insanın maddi ve manevi huzurunu, sağlığını, temin eden, geleceğine güvenle bakışını sağlayan mekanlardır. İşte, ömre ömür katan sır da bu....