Hüzün ve heyecan bir arada

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, taşınma operasyonuyla ilgili “Doğup büyüdüğümüz evimiz Atatürk Havalimanı’ndan ayrıldığımız için hüzünlüyüz, diğer tarafta ise dünyanın havacılık merkezi bizim evimiz olacağı için heyecanlıyız. Cuma günü başlayacak büyük taşınma ile yalnızca Türkiye’de değil, dünya sivil havacılığında büyük bir değişim olacak. İstanbul Havalimanı gökyüzünün rengini kırmızı-beyaz ile değiştirecek” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ten veda uçuşu

Atatürk Havalimanı’ndan yolcu taşıyacak son uçak, Atatürk Havalimanı-Singapur uçuşunu gerçekleştirecek. Taşınma sonrası operasyonlar 6 Nisan’da saat 14.00’te İstanbul Havalimanı’nda başlayacak. Büyük göç sonrası gerçekleşecek ilk uçuş ise İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı uçuşu olacak.

Bu arada “Büyük göç”te, Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na yaklaşık 47 bin 300 ton malzeme taşınacak. 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar, 10 bin parçadan fazla malzemenin oluşturduğu bu yük 5 bin tır’lık malzemeye eş değer olacak. Bu yükü taşıyacak tır’ların 45 saatte katedeceği mesafe ise 400 bin kilometre olarak hesaplanırken, tır’lar dünyanın çevresini 10 defa dönmeye eş değer bir yol katedecek. Bin 800’den fazla çalışan görev alacak.