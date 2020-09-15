Hüznü ve sevinci bir arada yaşadı! Besiciye o sebepten dolayı 16 bin lira ceza

Kırklareli'de kayıp küçükbaş hayvanları bulunarak kendisine teslim edilen besiciye 16 bin 644 lira para cezası uygulandı.

Hayvanları başkası buldu

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen olayda H.E.K. isimli besici 15 küçükbaş hayvanını kaybetti. İlçeye bağlı Katranca köyünde ise R.A. isimli şahıs, başıboş gezen 2'si kuzu 15 küçükbaş hayvan buldu. Durumun İlçe Jandarma Komutanlığına bildirmesi üzerine Babaeski Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Araştırma sonucu bulunan hayvanların H.E.K. isimli besicinin kaybettiği hayvanları olduğu belirlendi.

Yaklaşık 17 bin lira ceza kesildi

Bulunan 15 küçükbaş hayvan besici H.E.K'ye teslim edildi. Teslim edilen hayvanların Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddelerince kayıt altına aldırılmadığının belirlenmesinin ardından, jandarma ekiplerince H.E.K.'ye 16 bin 644 lira ceza uygulandı.