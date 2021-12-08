Huylu huyundan vazgeçmiyor! Fatih Altaylı Cübbeli'yi böyle tuzağa düşürmüş

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ‘tetikçi’ Fatih Altaylı’nın tuzağına düştü.

Sohbeti 3 Aralık’ta köşesine taşıdı

28 Şubat’ın hesabı sorulmayan küfürbaz medya tetikçisi Fatih Altaylı, Cübbeli Ahmet Hoca ile ‘faiz’ konusunda yaptığı sohbeti 3 Aralık’ta “Cübbeli: Sonunda millet Kuran’ı suçlayacak” başlığıyla köşesine taşıdı.

Cübbeli Hoca’nın eşi Altaylı’yı aramış!

Cübbeli Ahmet Hoca’ya attığı ‘eğlenceli’ videonun ardından eşinin kendisini aradığını ve ardından Ahmet Mahmut Ünlü ile konuştuğunu köşesine taşıyan Altaylı, “Hoca’nın ilk cümlesi ‘Nereye gidiyoruz Fatih Bey’ oldu. ‘Vallahi hocam biz artık bilmiyoruz. Siz daha iyi bilirsiniz. Nas’mış. Öyle diyorlar” dedim. Meğer ekonomi konulu tüm Teke Tek’leri izlemiş.“Fatih Bey, herkes çok tedirgin. Benim babam bilirsiniz varlıklı bir adamdı ve aynen böyle bir kriz sonunda battı. Bugün de durum bu. Esnaf çok tedirgin. Herkes batma, her şeyi kaybetme korkusu içinde. Kimse de nereye gittiğimizi, ne olacağını, nerede durulacağını kestiremiyor. Kimse sesini de çıkaramıyor. Öylece seyrediyoruz ama iyiye gitmiyor sanki hiçbir şey” dedi. Ben de tekrarladım. ‘Nas hocam Nas. Onu ben bilmem siz daha iyi bilirsiniz’ diye.” şeklinde köşesine taşıdı.

“O zaman hepten şeriat ilan et”

Cübbeli Ahmet Hoca’nın kızdığını iddia eden Altaylı, aralarında geçtiği sohbeti şöyle aktarmayı sürdürdü:

“Fatih Bey, Nas anladık da, burası şeriat devleti mi! Şeriat devleti ilan edildiyse ona göre davransınlar. Yarım Nas olmaz. Madem öyle 1 bile faiz vermeyeceksin. Devlet de 1 bile faiz almayacak. Nas’ın azı çoğu olmaz. Yarım yamalak Nas da olmaz. Bakın bu durum İslam’a büyük zarar veriyor. Farkındalar mı bilmiyorum. Biz içindeyiz cemaatin, görüyoruz. Bu ekonomik politikayı Nas diye sürdürürsen ve millet batarsa herkes ‘Kuran batırdı bizi' demeye başlayacak. Suçu Kuran’da, İslam’da bulacak. Millet dinden, Kuran’dan uzak duracak. Sonunda batışın faturasını Kuran’a çıkaracak. Madem Nas diyeceksin. O zaman hepten şeriat ilan et. Bakalım ne oluyor görelim. Öyle değil mi ama’ dedi.

İşte tartışmalara neden olan sözler!

“Ben yine ‘Nas Hocam Nas’ dedim. Hoca yine kızdı.” diyen Altaylı, tartışmaların fitilini ateşleyen sözde diyaloğu şöyle aktarmayı sürdürdü:

“Fatih Bey, İslam’da faiz yoktur ama parayı korumak vardır. Paranın değer kaybı kadar faiz olabilir. Paranın değer kaybı nispetinde faiz alınabileceğini söyleyen fetvalar vardır. Madem Nas, o zaman o fetvaları da göz önüne alsınlar. Milleti göz göre göre batırmayı Nas’a bağlarsanız, milleti Nas’tan, Kuran’dan soğutursunuz. Dini suçlu hale getirirsiniz” dedi. Biraz daha sohbetten sonra kapattık. Genelde neşeli ve pozitif olan Cübbeli Ahmet Hoca’yı bir kez ‘Açılım’ döneminde bu kadar tedirgin görmüştüm. Bu kez daha da tedirgin. Ama yapacak bir şey yok. Ne de olsa Nas…”

“Faiz alınabileceğini söyleyen fetvalar vardır” iddiası tepkilere neden oldu

3 Aralık’taki köşe yazısında Fatih Altaylı, Cübbeli Ahmet Hoca’nın “ Paranın değer kaybı nispetinde faiz alınabileceğini söyleyen fetvalar vardır.” şeklinde söylediğini iddia etmesi tartışmalara neden olmuş ve Cübbeli Ahmet Hoca hedefe konulmuştu.

Cübbeli Hoca Altaylı’yı yalanladı

Cübbeli Ahmet Hoca, 4 Aralık’ta yaptığı bir sohbette Fatih Altaylı’yı yalanladı. Altaylı’nın köşesinde “Paranın değer kaybı nispetinde faiz alınabileceğini söyleyen fetvalar vardır.” şeklinde aktardığı ifadeleri kullanmadığını belirtti. “Ben ‘enflasyon miktarı faiz almak caizdir’ demedim” diyen Cübbeli Ahmet Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben enflasyon kaç ise o düzeyde faiz alınır diye bir şey demedim. Benim bunu demem mümkün değil. Ama ben ne dedim… Eskiden ne dediysem şimdi de aynı şeyi söylüyorum. İmam Ebu Yusuf Hazretlerimizin, büyük müştehidimizin fetvası var. Benim Bahsettiğim İmâm Ebû Yûsuf'un Zarârı Tazmîn Fetvâsıdır.”

Cübbeli Hoca’yı böyle tuzağa düşürmüş!

Kendisine yönelik yapılan yalanlama üzerine özür dilemek yerine ‘düzeltme’ başlığıyla bugünkü köşesine taşıyan 28 Şubat’ın tetikçisi Fatih Altaylı, şunları yazdı:

“Cübbeli Ahmet Hoca geçen gün kaleme aldığım görüşleri ile ilgili bir açıklama yayınlamış. ‘Ben öyle demedim’ demiş ve bir düzeltme yapmış.

Hoca ‘Ben enflasyon miktarı kadar faiz almak caizdir demedim, diyenler var dedim. Benim bahsettiğim İmam Ebu Yusuf’un zararı tazmin fetvasıdır’ demiş. Doğrudur. Cübbeli Ahmet Ahmet Hoca haklı.

Aynen öyle demişti. Ben de ‘El Ezher’in de aynı yönde fetvası var’ demiştim. O da ‘Evet var’ diye onaylamıştı. Bu ayrıntıyı eklemek boynumun borcu.”