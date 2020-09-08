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Yerel Huylu huyundan vazgeçmiyor! Cezasını ödemek için yeniden soydu
Yerel

Huylu huyundan vazgeçmiyor! Cezasını ödemek için yeniden soydu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir marketin duvarını delerek içeride bulunan kasadan 45 bin lira çalan hırsız emniyet güçleri tarafından İstanbul’da yakalandı. Hakim karşısını çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelinin daha önceden işlediği hırsızlık suçlarından ödemesi gereken para cezalarını, karşılamak için olayı gerçekleştirdiği ise şaşkınlık oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 09:40:00 -
Huylu huyundan vazgeçmiyor! Cezasını ödemek için yeniden soydu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir marketin duvarını delerek içeride bulunan kasadan 45 bin lira çalan hırsız emniyet güçleri tarafından İstanbul’da yakalandı. Hakim karşısını çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelinin daha önceden işlediği hırsızlık suçlarından ödemesi gereken para cezalarını, karşılamak için olayı gerçekleştirdiği ise şaşkınlık oluşturdu. Adapazarı ilçesinde bir marketin duvarını delerek içeri giren hırsız içerisinde 45 bin lira olan kasayı yanında bulundurduğu aparat ile açıp parayı alarak kayıplara karıştı. Durumun haber verilmesi üzerine harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri hırsızı yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipleri gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda hakkında hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan 42 yaşındaki S.K. olduğunu ve yaptığı hırsızlık sonrasında İstanbul iline kaçtığını belirledi. Şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler İstanbul ili Bağcılar ilçesindeki bir adrese gerçekleştirdikleri operasyon sonrasında şüpheli S.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli sorgusunda; daha önceden işlediği hırsızlık suçlarından ödemesi gereken para cezalarını, karşılamak için olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. S.K.’nın Asayiş Şube Müdürlüğünde verdiği ifadesi ise adeta akıllara durgunluk getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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