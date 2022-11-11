Hutbede neden ‘Atatürk’ denilmiyor yaygarası! Cuma namazına gelseler görecekler

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, muhaliflerin cuma hutbesi yaygarası da masaya yatırıldı.

Cumhuriyet'in, "Diyanet'ten yine saygısızlık, Atatürk diyemediler" şeklindeki kutuplaştırıcı haberini değerlendiren Karahasanoğlu şunları söyledi:

Kutuplaşmayı kimler yapıyor bakın. Şu başlığa bakın... Diyanet İşleri Başkanı giderse gider, gitmiyorsa gitmez. Siz böyle haber yaparsanız bu toplumu bölmüş olursunuz. Siz gelip imamın hutbede imamın ne okuyacağına karışıyorsunuz. Hutbede Turgut Özal'ı, Necmettin Erbakan'ı ansalar ama Mustafa Kemal'i anmasalar diyeceğim ki eyvallah... Böyle bir gelenek var, Erbakan başbakanlık yaptı ismi hutbede anılıyor, Erbakan anılıyor ama Mustafa Kemal anılmıyor deseler eyvallah ama hiç kimsenin ismi anılmıyor. Tayyip Erdoğan'ın da ismi anılmıyor. Gelmedikleri için tabi bilmiyorlar. Cuma namazına gelseler bilecekler, görecekler. Osmanlı'dan Abdülhamid'in de ismi anılmıyor, rahat etsinler.