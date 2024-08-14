  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ömer Çelik katil İsrail’e sert konuştu! Mescid-i Aksa’ya yönelik provokasyonu lanetliyoruz

O ülke dünyada ilki başardı! İlk topçu insansız kara aracını tanıtıldı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yeniden Refah'a tepki! 'AK Parti’ye kaybettirip CHP’ye kazandırma amacıyla hareket etti'

Mescid-i Aksa’da böğüren hayvan! İşgalci bakan sinir uçları ile oynuyor

Türkiye'nin gücüne yetişebilmek için yedi düvel birleşti! Yapay zekalı İHA'ları test ettiler

Ukrayna, Rusya sınırları içinde 74 yerleşim birimini ele geçirdi

Hüseyin Yayman, oyun platformlarını uyardı! Artık dur demenin zamanı geldi

FETÖ firarisi Kamil Maman canlı yayında ifşa etti! 15 Temmuz FETÖ'nün planıydı

Türkiye'den İsrail'e sert tepki

Fiyatı gören bayilere koşuyor! Fiat Egea'dan bile daha ucuz
Yerel Husumetlisinin evini benzin dökerek ateşe verdi
Yerel

Husumetlisinin evini benzin dökerek ateşe verdi

Yeniakit Publisher
2024-08-14 07:49:00 -
Husumetlisinin evini benzin dökerek ateşe verdi

Bolu'da bir kişinin husumetlisinin evini benzin dökerek ateşe vermesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

İddiaya göre H.A, husumetli olduğu Ç.K'nin Sağlık Mahallesi Cengaver Sokak'ta bulunan apartmandaki dairesini, kapısına benzin dökerek ateşe verdikten sonra kaçtı.

Binanın koridorunda yangın çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz ile SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Bir apartman sakini, binada bulunan yangın söndürme tüpüyle koridordaki yangını söndürdü.

İtfaiye ekipleri yanan alanda soğutma çalışması yaparken, dumandan etkilenen 2 kişi ise sağlık personelince ambulansta tedavi edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yangında, dairenin kapısı ve apartmanın koridorunda hasar oluştu.

Bu arada evi ateşe verilen Ç.K'ye tepki gösteren apartman sakinleri, polis ekiplerince sakinleştirildi. Polis, evden çıkardıkları Ç.K. ve annesini polis merkezine götürdü.

Öte yandan çevre sakinleri, H.A'nın apartmanın bulunduğu sokağa sıkça gelerek olay çıkardığı iddiasıyla şikayetçi olduklarını söyledi.

Polis, şüpheli H.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

 
 
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23